На будущей неделе во Львове подпишут соглашение о строительстве стадиона

На будущей неделе во Львове планируют подписать соглашение с генподрядчиком строительства стадиона к ЕВРО 2012, сообщают во Львовском городском совете.

Сейчас юристы горсовета совместно с австрийскими коллегами работают над адаптацией соглашения генподряда к требованиям украинского законодательства.

Как отметил директор департамента ЕВРО 2012 Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ, соглашение сначала должно быть согласовано рабочей группой, созданной при городском совете и затем утверждено депутатским корпусом.

Справка УНИАН. Рабочая группа создана 4 августа с целью контроля за надлежащей подготовкой Львова к проведению матчей чемпионата Европы из футбола в 2012 году. В ее состав вошли 10 представителей от депутатского корпуса Львовского городского совета и 4 представителя от исполнительных органов