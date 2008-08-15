Во Львове начали строительство стадиона к ЕВРО 2012

Во Львове начали подготовительные работы на месте строительства стадиона к ЕВРО 2012 по ул. Стрыйской – Кольцевой, сообщают во Львовском городском совете.

За августа-сентябрь на участке снимут плодородный слой земли, обустроят строительную площадку, установят временное электроснабжение и водоснабжение, оградят территорию и установят информационные щиты.

Справка УНИАН. Во Львове стадион к ЕВРО 2012 строят за 12 км. от центра города. Площадь стадиона составляет 3 га. Арена рассчитана на 33,4 тыс. мест, из них 300 – для почетных гостей на третьем уровне и 150 – для почетных гостей на четвертом уровне (так называемые скайбоксы). Для инвалидов предусмотрены специальные стоянки, система пандусов и специальные лифты к верхним секторам.

Разработчиком проекта стадиона выступило «Конструкторское бюро Альберта Виммера», которое проектировало стадионы для проведения финальной части чемпионата Европы из футбола 2008 года в Австрии. Вместе с австрийцами работала львовская фирма «Арника».