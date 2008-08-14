В октябре состоятся Дни ”Экономической и Политической Миссии Польши в Украине”

В начале октября в Днепропетровске и Донецке состоятся Дни "Экономической и Политической Миссии Польши в Украине". Об их проведении шла речь на рабочей встрече представителей Западной Торговой палаты Вроцлава и Агентства Экономического Сотрудничества Нижнесилезского воеводства Республики Польша с заместителем главы Днепропетровской ОДА Маргаритой РОБЕРТС, сообщает в облгосадминистрации.

Целью миссии является укрепление взаимоотношений и делового сотрудничества, а также продолжение диалога между представителями украинской и польской сторон, которые принимают участие в подготовке и организации чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

"Теперь, во время подготовки к Евро-2012, перед нашими регионами стоят одинаковые задания: строительство дорог, реконструкция аэропортов, развитие гостиничной инфраструктуры и много другого. И я уверен: нам есть чем поделиться друг с другом", - подчеркнул вице-президент Западной Торговой палаты Вроцлава Януш РЫБАК.

Польские гости также предложили руководству области и представителям бизнесовых кругов принять участие в Региональном Экономическом форуме Украина-Польша, которая состоится 20 октября 2008 года во Вроцлаве по итогам Экономической и Политической Миссии в Украину. Форум, надеются они, даст возможность расширить деловые контакты с польскими партнерами в рамках организации Чемпионата Европы из футбола Евро-2012.