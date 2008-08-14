К Евро-2012 в Харькове построят ”университетскую клинику”

На сегодня окончательно решен вопрос о строительстве к Евро-2012 "университетской клиники" в Харькове, сообщает официальный сервер Харьковского горсовета.

Государственные бюджетные средства (73,4 млн. грн.), которые раньше планировались на это строительство в рамках подготовки к Евро-2012, будут предоставлены базовым медицинским заведениям города на приобретение необходимого оборудования.

Кроме того, завершена разработка схемы реконструкции автодорог, которые соединяют стадион "Металлист" с основными направлениями въезда к городу. Отработаны вопросы реконструкции и капремонта улично-дорожной сети.

Также проводится работа относительно получения необходимых гарантий от застройщиков новых гостиниц и владельцев существующих, получены гарантии инвесторов на реконструкцию и ремонт существующих гостиниц и общежитий. Горсоветом прорабатывается выделение дополнительных земельных участков под целевое строительство новых гостиниц.