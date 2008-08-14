Во Львове представлен Генеральный план подготовки к ЕВРО 2012

Во Львове состоялось представление Генерального плана подготовки города и области к ЕВРО 2012, сообщает официальный портал Львовского горсовета.

Он содержит вопросы, связанные с подготовкой к еврофоруму стадиона, аэропорта, всех транспортных коммуникаций с подготовкой мест расположения гостей и участников чемпионата, размеры и места расположения фан-зон , меры безопасности во время чемпионата Европы по футболу.

Следующий этап – это доработка документа Кабинетом Министров Украины и представления его в ближайшее время в штаб-квартире исполнительного комитета УЕФА.

По словам начальника главного управления градостроения, архитектуры и пространственного развития Львовской ОДА Степана ЛУКАШИКА, Генплан базируется на соглашении, подписаном между городом и УЕФА и на требованиях, которые УЕФА ставит перед принимающими городами. В плане определены основные объекты и объекты, которые будут обслуживать участников и гостей на протяжении периода их пребывания во Львове и Львовской области.

Генеральный план подытоживает годовую работу всех структур, которые отвечали и отвечают за подготовку города и области к ЕВРО 2012. После утверждения генерального плана исполкомом УЕФА, он должен стать основным документом по подготовке до ЕВРО 2012.

Директор департамента ЕВРО 2012 Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ отметил, что генеральный план подготовки города базируется на Государственной целевой программе, которая является программным документом финансирования объектов государственной и коммунальной собственности. Следует также отметить, что генеральный план ляжет в основу ЗУ «О подготовке Евро 2012»

Таким образом, завершена подготовительная стадия, и сейчас начинается стадия практической реализации каждого проекта, который включен к генеральному плану, отмечают во Львовском горсовете.