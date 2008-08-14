37 болельщиков «Динамо” не пропустили через российскую границу в Москву

37 болельщиков «Динамо" (Киев) не пропустили через российскую границу на матч в Москву.

Как сообщает газета «Коммерсант – Украина», вчера 37 киевских болельщиков, которые направлялись в Москву на футбольный матч "Динамо" (Киев) – "Спартак" (Москва), не пропустили через российскую границу на таможенном пункте в Новых Юрковичах.

Газета отмечает, что, проведя 10 часов в автобусе, киевские "ультрас" (радикальные болельщики - УНИАН) вернулись в Киев, где подали иск в суд на туристическую компанию, которая организовала турне.

В частности, 12 августа в 22.06 автобус с киевскими "ультрас" White-Blue Hooligans – одними из самых преданных болельщиков ФК "Динамо" (Киев), успешно преодолев украинскую границу, въехал в пункт в Новых Юрковичах. "Ультрас" направлялись в Москву на футбольный матч "Спартак" - "Динамо" в автобусе, замыкавшем колонну с украинскими болельщиками.

Пассажиры последнего автобуса довольно быстро прошли таможенный досмотр: российские пограничники проштамповали их миграционные карты и загранпаспорта. Но спустя некоторое время они вернулись и снова собрали документы.

"Нас промариновали с 22.06 до 7.02 в автобусе, а потом выдали документы с отметками "аннулировано", - рассказал болельщик Сергей БОРОДАВКО. По его словам, среди ночи пограничники заявили пассажирам автобуса: "Вы не попадете в Москву и в Россию в принципе".

С.БОРОДАВКО сообщил также, что "ультрас" везли с собой флаг Грузии. "Мы показали пограничникам флаг, стали объяснять, что хотим поддержать грузин. После этого пограничники буквально озверели", - сказал украинский болельщик.

Получить комментарий у российских пограничников газете вчера не удалось.

Как сообщалось, вчера состоялся 1-й матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Динамо" (Киев) выиграло у московского «Спартака» со счетом 4:1.