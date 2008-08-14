Сёмин: ошибутся те, кто скажет, что Спартак - слабая команда
13:05, 14 августа 2008Футбол 2012
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”Мы выиграли у сильного соперника”
Главный тренер киевского Динамо Юрий Сёмин, после бело-синей феерии в Москве , заявил следующее:
"Я ехал в Россию с чувством большой ответственности. Я работаю теперь на Украине и должен был показать, что научил чему-то своих игроков, поставил команде игру.
Тем более что в последнее время киевское Динамо много критиковали и выражали сомнение в том, что оно способно добиться подобного результата. Сейчас я удовлетворен, что сделал для зрителей большое дело".
На просьбу оценить московский Спартак Юрий Сёмин ответил: "Это не мое дело. Могу сказать, что ошибутся те, кто скажет, что Спартак - слабая команда. Нет, мы выиграли у сильного соперника".
Football.ua
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