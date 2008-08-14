Ющенко поздравил ФК “Динамо” и “Шахтер” с победами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинские футбольные клубы “Динамо” (Киев) и “Шахтер” (Донецк) с победами в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО выразил восхищение игрой украинских команд и надеется, что они и в дальнейшем будут демонстрировать такую хорошую игру и победы.

Как сообщал УНИАН, в Москве киевское «Динамо» со счетом 4:1 победило московский «Спартак» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов.

А в Донецке футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) со счетом 2:0 победил хорватское «Динамо» (Загреб) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.