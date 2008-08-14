Донецкий ”Шахтер” со счетом 2:0 победил «Динамо» (Загреб)

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) со счетом 2:0 победил хорватское «Динамо» (Загреб) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Как передает корреспондент УНИАН, счет в матче на донецком стадионе «Шахтер» открыли хозяева поля.

Уже на 3-ей минуте игры гол забил Дарио СРНА, а Родригес да Силва ЖАДСОН удвоил счет на 31-й минуте.

Ответный матч состоится 27 августа в Киеве.