Донецкий ”Шахтер” со счетом 2:0 победил «Динамо» (Загреб)
12:15, 14 августа 2008Футбол 2012
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Есть запас голов перед "ответом"
Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) со счетом 2:0 победил хорватское «Динамо» (Загреб) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.
Как передает корреспондент УНИАН, счет в матче на донецком стадионе «Шахтер» открыли хозяева поля.
Уже на 3-ей минуте игры гол забил Дарио СРНА, а Родригес да Силва ЖАДСОН удвоил счет на 31-й минуте.
Ответный матч состоится 27 августа в Киеве.
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