«Динамо» (Киев) со счетом 4:1 победило московский «Спартак

Киевское «Динамо» со счетом 4:1 победило московский «Спартак» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Как передает корреспондент УНИАН, счет в матче на московском стадионе «Лужники» открыли хозяева поля. Уже на 4-й минуте игры гол забил Никита БАЖЕНОВ. Однако еще в первом тайме киевляне смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала на 27 минуте Исмаель БАНГУРА опередил голкипера «Спартака» и пробил мяч в ворота, а на 44 минуте Артем МИЛЕВСКИЙ ударом с острого угла сделал счет 2:1 в гостей.

Во втором тайме «Динамо» укрепило свое преимущество. В начале второй половины игры И.БАНГУРА вышел один на один со Стипе ПЛЕТИКОСОЙ и сделал счет 3:1, а на 84 минуте А.МИЛЕВСКИЙ, также как и гвинеец, оформил дубль, установив окончательный счет 4:1 в киевлян.

Ответный матч состоится 27 августа в Киеве.