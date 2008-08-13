ТРЦ “Троицкий” в Киеве снесут до октября

Демонтаж здания торгово-развлекательного центра «Троицкий» перед НСК «Олимпийский» в Киеве обещают завершить в октябре.

Об этом радио “Киев” сообщил генеральный директор ОАО «Киевметрострой» Владимир ПЕТРЕНКО.

Он проинформировал, что в эти дни над демонтажем ТРЦ «Троицкий» работают 4 сверхсовременные специализированные машины.

По словам В.ПЕТРЕНКО, на график выполнения запланированных работ не могут повлиять ни жара, ни особенности конструкции недостройки, то есть снос завершится в середине октября. Соответствующие работы ведутся и на поверхности, и внизу.

“Поэтому те три месяца с начала подписания соглашения, которое было, и распоряжение администрации мы выдержим», - сказал В.ПЕТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, демонтаж ТРЦ “Троицкий” начался по настоянию УЕФА, которая заявила о невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет обеспечена безопасность болельщиков и их свободное перемещение на площади перед стадионом.

Демонтаж “Троицкого” начали как аварийные работы 20 марта с.г. Однако Министерство регионального развития и строительства Украины запретило сносить ТРЦ “Троицкий” без проектной документации, и работы были остановлены.

1 июля ОАО «Киевметрострой» снова начало работы по демонтажу «Троицкого», и тогда первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что здание будет снесено через 100 дней. Вместе с тем, работы опять были остановлены из-за отсутствия документов относительно договоренностей о компенсации застройщику за снос здания перед НСК “Олимпийский”. После официального оформления этих бумаг 19 июля в Киеве снова начались работы по демонтажу.

Киевский городской совет выделил из городского бюджета 27 млн. грн. на демонтаж наземной части данного центра.