Ради Евро-2012 Украина может навсегда потерять заповедные территории в Киеве - экологи

Руководство государства и власти городов-хозяев стремятся любой ценой сохранить международный имидж и удержать право на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Достаточно часто в жертву этой, без сомнения, важной для будущего страны цели приносят, на первый взгляд, несущественные в настоящее время вещи, которые, однако, в дальнейшем могут иметь катастрофические последствия, предупреждают отечественные экологи.

Они отмечают, что невнимательное отношение при подготовке турнира к окружающей естественной среде в Киеве может обернуться бедствием, подобным тому, которое произошло сегодня на Западной Украине в результате непродуманной вырубки лесов. По данным природоохранников, в лихорадочной подготовке к Евро столица может потерять до 250 гектаров зеленых насаждений.

Хотя Киевская власть и отрицает намерения использовать городские заповедные территории и зеленые зоны для целей Евро-2012, экологи заявлениям чиновников не слишком верят. Потому и решили обратиться за помощью к загранице, непосредственно к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ. Они убеждены, что лишь его вмешательство может повлиять на процесс подготовки к Евро и сделать его более безопасным для столичной природы. Природоохранники предоставили М.ПЛАТИНИ список объектов, которые, по их мнению, находятся в наибольшей опасности.

В частности, по данным экологов, на территории Труханового острова - наибольшей зеленой зоны в центре Киева, запланировано размещение палаточного городка и несколькотысячной фан-зоны. Это несмотря на то, что территория острова зарезервирована под объявление ее природным заповедным объектом и является местом, где произрастают исчезающие растения и проживают животные, занесенные в Красную книгу.

На территории острова Муромець (Парк Дружбы народов), рядом с Трухановим островом, планируют разместить еще одну фан-зону на 50 тыс. человек. При этом, на острове сейчас находятся два природно-заповедных объекта - “Урочище “Бобровня” и заповедник “Муромець-лопуховатое”. Еще одним из наиболее досадных моментов “обновления” Киева к Евро-2012 есть сооружение нового стадиона на территории Национального выставочного центра, большая часть которого является диким лесом, к сожалению, не включеным в созданный Национальный природный парк “Голосеевский”. Здесь также хотят разместить фан-зону на 40 тыс. человек. А в будущем, между прочим, территория лесов НВЦ должна получить заповедный статус.

Появление на вышеупомянутых территориях мощных фан-зон и палаточных городков поставит под угрозу уничтожения естественную ценность этих важных заповедных территорий. А вытоптанные туристами земли, считают экологи, городские власти просто отдадут под застройку, предварительно выразив искренние сожаления по уничтоженной природе.

Кроме этого, у озера Вырлица на восточной окраине Киева на месте пляжа и зеленой зоны вокруг водоема планируется строительство одноименного гостинично-офисного комплекса. Вблизи метро “Харьковская” предусматривается сооружение гостиницы, которая удобно расположится на территории чуть ли не единственной зеленой зоны этого одного из наиболее заселенных районов Киева. Не оставлен без внимания и другой край города. В урочище Оболонь (Оболонский р-н) запланировано строительство клуба гольфа с 5-звездным гостиничным комплексом на 200 номеров. Это строительство разместится на пойменных лугах Днепра на территории урочища “Верблюд”, которую планируется объявить природным заповедным объектом и которая является частью Днепровского экологического коридора.

Кстати, относительно последнего. Как отметил председатель Национального экологического центра Игорь Сиренко, днепровские острова входят в Днепровский экологический коридор, которым птицы мигрируют в Африку. Этот коридор имеет международное значение, ведь птицы из всего Севера Европы мигрируют им на Юг. И трудно представить, что произойдет, если в Киеве на этих островах уничтожить естественную флору и фауну и застроить их многоэтажками (разве что оборудовать крыши домов местами для отдыха пернатых). Европа не вспомнит о футбольном чемпионате, но в наших и без того непростых взаимоотношениях возникнет дополнительный камень преткновения.

В то же время, необходимо отметить, что нашими коллегами-хозяевами предыдущих футбольных турниров апробировано ряд проектов, которые позволяют стране не превратиться в мусорник и остаться чистой после “отдыха на природе” огромного количества гостей из всех уголков Европы. Последний, свежайший пример – Евро-2008. По словам канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра и его швейцарского коллеги Самуеля Шмида, этот чемпионат был экологически чистым, “зеленым” турниром. Следовательно, можно отыскать удачные решения для удовлетворения потребностей всех приезжих – и команд-участниц, и достопочтенных гостей, и обычных фанов. Но это требует приложения усилий для поиска и просчета возможных вариантов. Конечно, для нашей столичной власти удобнее ничего не выдумывать, а указать пальцем на белое (то есть, зеленое) пятно на карте Киева и определить его для применения с большей пользой, чем просто “коридор для миграции птиц”.

Однако здесь, по моему мнению, есть и один позитивный момент. Можно констатировать, что этап “раскачивания” в нашей стране заканчивается и постепенно подготовка Евро-2012 переходит из теоретической плоскости к практической работе. Общественность и специалисты в каждой отрасли все более активно принимают участие в разработке предложений по обеспечению футбольного турнира за своими направлениями – спортивная инфраструктура, безопасность, медицина, экология и прочее. Это уже прикладная конкретная работа, которая наполняет практическим содержанием возвышенную к уровню национальной идею проведения Евро-2012 как прекрасного всеевропейского праздника.

Владимир Сидоренко