На Львовщине стартовал турнир среди потенциальных игроков Евро-2012

На Львовщине в городе Моршин вчера стартовал IV Международный украинско-польский юношеский турнир «Генерация 2012». В соревнованиях принимают участие футболисты, которые по возрасту смогут выступать в составе национальных сборных на Евро-2012, сообщили УНИАН во Львовской ОДА.

Во время турнира по 6 команд из Украины и Польши представляют города, которые фигурируют в общей заявке как кандидаты на проведение матчей финального раунда чемпионата Европы 2012 года в наших двух странах.

Как отметил в своем выступлении т.в.о. головы Львовской ОДА Николай Кмить, «Генерация-2012» является одним из важных этапов представления украино-польской заявки в рамках проекта Евро-2012». По его словам, подобные турниры являются очень конструктивными, поскольку помогают наладить украинско-польское сотрудничество в контексте подготовки к Евро-2012.

Кроме Моршина, параллельно команды-участники сыграют в г. Стрый. Турнир будет длиться до 15 августа, а в следующем году состоится в Польше.