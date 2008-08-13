Харьков готовится к визиту экспертов УЕФА

Вчера под председательством первого заместителя городского головы Александра КРИВЦОВА состоялось служебное заседание по вопросу участия районных советов в городе Харькове в развитии инфраструктуры объектов Евро-2012 и приведение закрепленных территорий в соответствие с требованиями УЕФА

Среди вопросов, которые обсуждались - подготовка к рабочему визиту экспертов УЕФА, которые будут находиться в Украине с 18 по 22 августа т.г., презентационных материалов по вопросам наземного транспорта, объектов размещения, стадионов и аэропорта.

Участники совещания утвердили ряд решений, в том числе - до октября т.г. на сессиях районных в г. Харькове советов принять районные целевые программы по подготовке к Евро-2012, а также разработать мероприятия по приведению в порядок фасадов домов и прилегающих территорий маршрутами движения участников ЧЕ-12. .

На совещание были приглашены председатели и заместители председателей районных в городе Харькове советов, городские эксперты по развитию инфраструктуры объектов Евро-2012.