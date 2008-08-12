Михайличенко определил состав сборной на матч с Польшей

Главный тренер сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО сегодня обнародовал список из 23-х игроков, которые будут готовиться к контрольной игре во Львове против Польши, сообщил пресс-атташе национальной сборной Украины.

В сравнении с предыдущими поединками против Нидерландов и Швеции, вызов в ряды национальной команды опять получили голкипер киевского «Динамо» Александр ШОВКОВСКИЙ и его одноклубники Артем МИЛЕВСКИЙ и Тарас МИХАЛИК. Вместо этого за пределами списка очутились горняки Рустам ХУДЖАМОВ, Владимир ЕЗЕРСКИЙ и Александр ГЛАДКИЙ.

Также в состав сборной Украины на матч 20 августа включенны:

Голкиперы: Андрей ПЯТОВ («Шахтер»), Вячеслав КЕРНОЗЕНКО («Днепр»), Александр ШОВКОВСКИЙ («Динамо»).

Защитники: Вячеслав ШЕВЧУК, Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ и Александр КУЧЕР (все - «Шахтер»), Тарас МИХАЛИК и Андрей НЕСМАЧНЫЙ (оба -«Динамо»), Григорий ЯРМАШ («Ворскла»), Виталий МАНДЗЮК («Арсенал»), Андрей РУСОЛ («Днепр»).

Полузащитники: Максим КАЛИНИЧЕНКО и Сергей НАЗАРЕНКО («Днепр»), Денис ГОЛАЙДО («Таврия»), Алексей ГАЙ («Шахтер»), Анатолий ТИМОЩУК («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Евгений ЛЕВЧЕНКО («Гронинген», Нидерланды), Сергей КРАВЧЕНКО («Ворскла»).

Нападающие: Андрей ВОРОНИН («Ливерпуль», Англия), Андрей ШЕВЧЕНКО («Челси» Лондон, Англия), Владимир ГОМЕНЮК («Таврия»), Евгений СЕЛЕЗНЕВ («Шахтер») и Артем МИЛЕВСКИЙ («Динамо»).