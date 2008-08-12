Легионеры тбилисского ”Динамо” оставили Грузию

Немецкий тренер тбилисского "Динамо" Райнер ЦОБЕЛЬ, а также шесть легионеров клуба оставили Грузию через напряженную ситуацию в стране, сообщает "Спорт-Экспресс".

После 26-часовой поездки с пересадкой в Армении и Австрии, 59-летний тренер благополучно прибыл в Брауншвейг (Германия), где собирается переждать военные действия. В будущем Р.ЦОБЕЛЬ намерен вернуться к работе в "Динамо", с которым у него действует контракт до 2009 года.