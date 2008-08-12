Стадион в Днепропетровске откроют ветераны футбола

В Днепропетровске 14 сентября начнет работать новый стадион «Днепр», который будет принимать матчи группового турнира Евро-2012. До чемпионата Европы этой арене будет играть ФК «Днепр», а первыми газон опробуют ветераны футбола - игроки «Днепра», киевского «Динамо» и московского «Спартака» 80-90-х годов.

Об этом УНИАН сообщили в Комитете общественного контроля ЧЕ-12.

День открытия стадиона планируется посвятить двум юбилеям - двадцать пятой годовщине победы футбольной команды «Днепр» в чемпионате СССР и двадцатой годовщине повторения днепропетровским клубом своего успеха.