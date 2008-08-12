В Крыму пройдет чемпионат мира среди полицейских по мини-футболу
11:00, 12 августа 2008Футбол 2012
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Будут соревноваться стражи порядка из 11 стран
С 16 по 22 августа в Крыму пройдет IX чемпионат мира среди полицейских по мини-футболу.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.
В спортивных поединках померяются силами правоохранители из Барбадоса, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Канады, Люксембурга, России, Румынии, Украины и Франции.
Проведение состязаний запланировано на спортивной базе в районе села Почтовое Бахчисарайского района автономии.
Кроме игр, полицейским будет предложено множество экскурсий по историческим, культурным и природным достопримечательностям Крымского полуострова.
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