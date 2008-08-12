В Крыму пройдет чемпионат мира среди полицейских по мини-футболу

С 16 по 22 августа в Крыму пройдет IX чемпионат мира среди полицейских по мини-футболу.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

В спортивных поединках померяются силами правоохранители из Барбадоса, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Канады, Люксембурга, России, Румынии, Украины и Франции.

Проведение состязаний запланировано на спортивной базе в районе села Почтовое Бахчисарайского района автономии.

Кроме игр, полицейским будет предложено множество экскурсий по историческим, культурным и природным достопримечательностям Крымского полуострова.