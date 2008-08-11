Экологи: Евро-2012 угрожает Украине

Национальный экологический центр Украины (НЭЦУ) обратился к президенту УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ с просьбой усилить контроль за соблюдением принципов УЕФА относительно сохранения окружающей среды при подготовке к ЕВРО-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня обнародовал на пресс-конференции в Киеве председатель Центра Игорь СИРЕНКО.

В частности, экологи считают, что ЕВРО-2012 рискует превратиться “из замечательного всеевропейского праздника в причину многочисленных нарушений международного природоохранного законодательства в Украине”.

Они обращают внимание М.ПЛАТИНИ на то, что значительное количество инвестиционных проектов, связанных с подготовкой чемпионата, осуществляется с нарушением международного и национального экологического законодательства.

“В случае их реализации могут быть потерянные ценные естественные объекты, которые имеют не только региональную или национальную, но и общеевропейскую ценность”, - отмечает И.СИРЕНКО.

Он также озвучил перечень строительств, которые приурочены в Киеве к ЕВРО-2012 и в то же время нарушают несколько международных конвенций. Среди названных – проекты строительства фан-зон на островах Трухановом и Муромце, на территории Национального выставочного центра, строительство ряда гостинично-офисных комплексов в зеленых зонах Киева и Киевской области и другие.

Обнародованное заявление Национальный экологический центр Украины направит М.ПЛАТИНИ.