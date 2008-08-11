”Укргосэкспертиза” утвердила проект стадиона во Львове

Филиал ГП " Укргосэкспертиза " во Львовской области рассмотрел проектную документацию строительства стадиона к Евро-2012 во Львове и 7 августа предоставила положительный вывод.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Таким образом, экспертная документация стадиона успешно прошла первый этап на пути получения комплексного вывода Государственной экспертизы.

Кроме того, в ближайшее время ожидается получение выводов Львовской областной СЭС, ГУ МЧС Украины во Львовской области, Государственного управления охраны окружающей естественной среды, ГП "Западный-Экспертно-технический центр" и Теруправления Госинспекции по энергосбережению.

Как отметил директор департамента "Евро-2012" Львовского горсовета Олег ЗАСАДНЫЙ, по законодательству Украины комплексная экспертиза проектной документации длится приблизительно 30-40 дней, но в связи с важностью тематики Евро-2012 есть максимальное содействие для завершения комплексной Государственной экспертизы до 15 августа.