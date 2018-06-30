Евро-2012: как сказку сделать былью

Сезон летних отпусков — самая горячая пора в работе тех, кто зачастую наперекор обстоятельствам оберегает украинскую начинку футбольного праздника Евро-2012. Не пройдет и восьми недель, как 25—26 сентября Исполнительный комитет УЕФА соберется во французском Бордо, чтобы определить дальнейшие перспективы этого проекта. Задачи, стоящие перед каждым из его участников, очевидны. Европейский футбольный союз обеспокоен ходом подготовки хозяев к ближайшему континентальному первенству. Принимающие страны полны решимости не только провести турнир на своей территории, но и существенно оздоровить информационный фон, сопровождающий его подготовку, для чего Польше и, особенно, Украине необходимо хорошенько поднатужиться. Что может быть Оценить эти усилия, а главное — количество и качество преобразований как раз и должен сентябрьский Исполком, имеющий в своем распоряжении достаточно широкий набор возможных решений. В чем больше не приходится сомневаться, так это в том, что после завершения Евро-2008, с которым весьма достойно справились Австрия и Швейцария, УЕФА уже полностью сфокусирован на финале-2012. А значит, пришла пора определяться с его основными параметрами. Вариантов несколько.

1. Наиболее предпочтителен для нас, при условии участия в турнире не 16 сборных, как было на четырех последних финалах, а 24 или хотя бы 20 команд. В таком случае были бы задействованы не только основные заявленные города — Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов, Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань, но и резервные Харьков, Одесса, Краков и Хожув. Такой поворот все еще возможен.

Не зря на конец второй декады августа готовится встреча глав футбольных федераций восточноевропейских стран. Поговаривают, что руководители трех десятков ассоциаций намерены инициировать в УЕФА расширение формата Евро уже с ближайшего чемпионата. Будет ли одобрен такой сценарий — во многом зависит от Украины с Польшей.

2. Куда более реалистичным итогом Исполкома стало бы сохранение 16-командного формата, а также подтверждение заявленной ранее географии турнира и изначальных планов УЕФА провести матч открытия в Варшаве, а решающую игру — на киевском НСК «Олимпийский». В таком случае территориальное расширение финала с восьми принимающих городов — до 12 и даже 10 — маловероятно. Однако куда важнее для нас другое — решить проблему «Олимпийского», на данный момент самого проблемного объекта Евро-2012.

3. Теперь рассмотрим варианты так называемых компромиссных решений, где принимающим странам уже не обойтись без потерь. Тут важно понимать, что до окончательного вердикта УЕФА разделение принимающих городов на основные и резервные весьма условно. Бордо и должен прояснить этот вопрос.

Пока же внутри заявленного реестра городов возможны рокировки — исходя из готовности и соответствия каждого опорного центра стандартам Евро. На этом пути вероятны различные сюрпризы. К примеру, неопределенность в дальнейшей судьбе футбольной арены Львова, пока существующей лишь на бумаге, чревата выдвижением на передний план Одессы или Харькова, уже не просто начавших реконструкцию своих стадионов, но и наметивших четкие временные границы их сдачи в эксплуатацию.

Неготовность киевского 85-тысячника, о чем у нас пока предпочитают не говорить вслух, отнюдь не влечет за собой прощания Украины с Евро-2012, однако на 99,9% означает выбывание из футбольного пула столицы. Соответственно, финальный поединок Евро может быть передан Варшаве, уже приступающей к строительству рассчитанного на 55-тысячную аудиторию спорткомплекса «Национальный». Ну, а на матч открытия будет вправе претендовать донецкий 50-тысячник, на котором с весны начнет принимать своих соперников «Шахтер».

Есть и такой вариант «желтой карточки», как перераспределение матчей финального турнира от незадачливого партнера в пользу более организованного. В нашем случае, увы, это выглядело бы как передача какой-то части украинской доли Евро польской стороне. Причем, не по инициативе последней, а как настояние кризис-менеджеров УЕФА, пытающихся адаптировать продукт мирового класса под возможности хозяев.

4. И, наконец, самый неблагоприятный для нас, катастрофический исход — «красная карточка», выход из проекта. Пожалуй, и такого решения исключать пока не стоит.

Детали каждой из приведенных вариаций лучше разбирать не в арифметическом порядке, а с учетом реалий, сложившихся в нашей стране к началу августа 2008-го. Ибо ключ к решению задач Евро-2012 по обыкновению сокрыт у нас в самом сокровенном месте. Как смерть Кощеева… Ну, вы знаете… На конце иглы. Та — в яйце, а оно — в утке. Утка — в зайце, запертом в сундуке. Сундук — на ветвях самого высокого дуба. Дуб — на пустынном острове посреди окияна…

Вы догадались. Речь идет о власти, а точнее сказать, модели управления украинским Евро.

Как должно быть

За годы существования мировых и континентальных футбольных чемпионатов накоплен немалый опыт их оптимального проведения. Да, предшественниками Украины и Польши являлись, как правило, экономически развитые и более устойчивые в плане политического устройства страны. Но ведь ничего сверхъестественного, сказочного для организации Евро и не требуется. Хозяевам достаточно придерживаться рекомендаций УЕФА и не толочь воду в ступе.

Возьмем, к примеру, оргкомитет турнира. Обычно именно он в полной мере отвечает за подготовку страны. Так, французским чемпионатом мира-1998 руководили Фернан Састр, глава (с 1972-го по 1984 гг.) местной федерации футбола и ее вице-президент Мишель Платини, впоследствии ставший боссом УЕФА. Понятно, что власти им помогали, но и Франсуа Миттеран, и Жак Ширак, и сменявшие друг друга главы правительств от навязчивого патроната над организаторами воздерживались.

Оргкомитетом чемпионата мира-2006 в Германии руководил вице-президент Немецкого футбольного союза, почетный президент мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр. И в этой стране ни федеральный канцлер Герхард Шредер, ни сменившая его в 2005-м Ангела Меркель футбольных штабов под себя не формировали. Подобным же образом, в отличие от Украины и Польши, вели себя и хозяева прежних Евро, год от года проводя их только лучше и лучше.

Итак, везде и всюду во главе организационных структур стояли не государственные чиновники, а авторитетные футбольные лидеры. Им эти турниры нужнее всего, для них они — смысл жизни. Вот и на чемпионате 2008 года командовали парадом президенты федераций футбола Австрии и Швейцарии Фридрих Штиклер и Ральф Цлокцовер…

Так какова же оптимальная структура управления турниром такого ранга?

На вершине пирамиды — УЕФА (ФИФА, если речь идет о чемпионате мира), во всех сферах подготовки сотрудничающий с оргкомитетами принимающих стран. Те в свою очередь сформированы из представителей федерации футбола, полномочных членов правительства и органов местного самоуправления. Все! Такой состав комитета, во-первых, позволяет избежать пересечения управленческих функций и, следовательно, безответственности, во-вторых, обеспечивая оперативный контроль над ходом подготовки, в состоянии влиять на него.

Схематично этот механизм работает так. Национальная федерация, пребывая в постоянном контакте с УЕФА, аккумулирует, детализирует и доводит до исполнительных структур требования «заказчика». Правительство, предельно четко понимая суть дела, располагает необходимыми ресурсами для реализации задуманного. А города, получая параметры задач и методику их решения, не только действуют в заданном направлении, но и в режиме онлайн рапортуют о темпе выполнения работ. Такая система мобильна и самодостаточна, не нуждается в дополнительных импульсах извне, а также в чрезмерной опеке государства. Она зиждется на профессионализме и компетентности членов управленческой команды, подразумевает наличие надежной законодательной базы и отлаженной исполнительной цепочки.

Как поступила Польша

Подобная модель отчасти и была реализована в Польше, где, правда, тоже не обошлось без привлечения под знамена оргкомитета премьер-министра. Но это — отголоски социалистического прошлого, славянских традиций, а также расшатанных позиций местной федерации, возглавляемой Михалом Листкевичем (власти давно его бы «съели», да УЕФА не даст). А в качестве реально действующего рабочего органа у них выступает общество с ограниченной ответственностью PL.2012 — эдакий аналог украинского Нацагентства.

Структура PL.2012 во многом напоминает идеальную формулу, описанную выше. Кому интересно — может найти ее в Интернете (2012.org.pl/aboutus/structure), я же расскажу о том, чего на сайте нет. Девять направлений подготовки — стадионы, безопасность, медицинская помощь и спасательные операции, связь и информатика, авиационное сообщение, инфраструктура, промоушн, гостиницы и размещение — представлены в комитете специалистами, каждый из которых сосредоточен лишь на своем участке работы. Этим экспертам (с солидными контрактами) подчинены на местах квалифицированные и такие же узкопрофильные кураторы, не занятые ничем иным.

То есть польский эксперт, скажем, по стадионам, обладает реальной информацией о том, работы какой стадии проходят на аренах каждого из принимающих городов. Причем сведения эти обновляются регулярно, раз в две недели, что в полной мере согласуется со стандартами УЕФА. Также и в других сферах. К слову, вести с фронтов Евро, за подготовку к которому непосредственно отвечают правительственные министерства и ведомства, а контролирует их PL.2012, доступны в Интернете для всех.

Что происходит в Украине

Украинцы, наверное, не были бы собой, если бы тоже пошли по проторенной дорожке. У нас все по-своему. Как в былинах и сказках, где путь к Кощееву царству может указать лишь фатальный клубок Бабы Яги… Все и разматывают его.

У нас подготовку к Евро возглавляет Координационный совет (25 человек) во главе с президентом Виктором Ющенко. Далее — Организационный комитет под началом премьера Юлии Тимошенко (46 членов). И тот, и другой в силу своей громоздкости и неповоротливости — скорее органы представительские, а не рабочие и, по большому счету, в том виде, в каком они существуют, обременительны. Первый фактически дублирует функции расширенных совещаний президента, а второй — таких же тематических заседаний правительства. Футбольный эффект подобных тусовок, где субординация — превыше всего, близок к нулевому.

Координировать усилия властей и согласовывать их с УЕФА, чьи интересы представляет федерация футбола (ФФУ), призвано Нацагентство Евро-2012. Желающие детально ознакомиться с задачами, поставленными перед детищем Евгения Червоненко, а также распределением функций между другими субъектами подготовки, могут обратиться к распоряжению Кабмина от 15 февраля 2008 г. (№ 292-p). Оно объемно, но плохо выполняется.

Кроме того, в каждом (ну почти в каждом) министерстве один из замов министра руководит департаментом Евро-2012. То же — на уровне областных госадминистраций и принимающих городов, где за подготовку к чемпионату отвечают заместители губернаторов и мэров. Что касается национальных экспертов по направлениям (а мы помним, что в Польше эти квалифицированные спецы — штатные сотрудники PL.2012), то их украинские коллеги на решении специфических, футбольных проблем не сфокусированы, а имеют дополнительную нагрузку к своей основной деятельности.

В основании пирамиды Ев-ро-2012 — оргкомитеты принимающих городов, менее всего подготовленные к работе на уровне требований, предъявляемых УЕФА. Здесь вообще не разобраться — кто и за что отвечает, не говоря уж о дефиците компетентных кадров.

Недееспособность такой системы заключена в том, что сверху вниз зачастую идут команды, абсолютно не учитывающие реальной ситуации. Финансирование проекта тоже оставляет желать лучшего, кроме того, на всех этажах пирамиды не существует персональной ответственности… Отсюда и хаос. Что имеем в результате? Снизу поступают бюрократические отписки, недостоверная информация, которую затем, собрав в кучу, от имени государства, а именно оно выступает гарантом надлежащей организации Евро-2012, пытаются ретранслировать в УЕФА. Там, естественно, все в шоке от нашего кавардака.

Для наглядности достаточно вспомнить киевский «Олимпийский». Тендер на возведение новой арены, проведенный Министерством по делам семьи, молодежи и спорта, выиграла компания Archasia Design Group. Однако первая же экспертиза УЕФА выявила несоответствие проектной документации требованиям Евро-2012. Вы спросите, куда же смотрели члены жюри, заместитель министра спорта Сергей Драч, национальный эксперт по стадионам Ростислав Карандеев, агентство Евгения Червоненко?.. Но дело уже не в этом. Потеряно время!

Теперь уже УЕФА выдвигает ультиматум — срочно, к 1 августа, минуя тягучие тендерные процедуры, заключить контракт с проектировщиком, компетентность которого не вызывала бы сомнений, и предоставить в УЕФА копию этого договора, а также письменные гарантии покрытия всех затрат на возведение «Олимпийского». Иначе — вариант номер три…

А снос торгового центра «Троицкий» — главной помехи при эвакуации зрителей столичной арены? Уже трижды Украина объявляла о начале демонтажных работ, успев «развести» между делом и президента УЕФА, приезжавшего 3 июля с визитом в Киев… Наблюдая за всей этой совсем не сказочной суетой со стороны, нет-нет да и возникает ощущение, что ты имеешь дело с организованным саботажем, осознанным вредительством. Да разве в этом причина? Разруха наступает там, где пренебрегают знанием и умением, не ценят компетентность и профессионализм. У нас бы и дальше творился весь это бедлам, не стой на страже Евро УЕФА.

Как Евро выживает

Уже говорилось, что интересы УЕФА в Украине блюдет Федерация футбола, задолго до победы в кардиффском тендере создавшая в своих недрах Исполнительную дирекцию Евро-2012. Структурное подразделение ФФУ вместе с правительственными институтами и обеспечило прошлогодний триумф Украины, а после стало главным коммуникатором между Европейским футбольным союзом и нашими властями. Дирекции Ивана Федоренко приходится во многом дублировать, а то и подменять агентство Червоненко, которое в силу разных причин с поставленной задачей не справляется, а также, когда это необходимо, корректировать деятельность национальных экспертов.

Однако возможности федерации футбола — общественной организации, возглавляемой Григорием Суркисом, ограничены. Естественно, без поддержки исполнительной и законодательной властей размотать такой клубок проблем ей просто не по плечу. И если Кабмин свою задачу более-менее выполняет, бросив в прорыв вице-премьера Ивана Васюника, то Верховная Рада пока сидит в засаде. Между тем ее благословения давно ждут важные законы — «Об организации и проведении финальной части Евро-2012», «О бюджетном финансировании мероприятий по подготовке Евро-2012», «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения в период проведения в Украине Евро-2012».

Безотлагательного улучшения требуют и сферы строительства, государственно-частного партнерства, лицензирования различных видов хозяйственной деятельности, выкупа земельных участков частной собственности для общественных нужд, концессионной деятельности (в том числе на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог). Нуждаются в разработке проекты законов об особенностях привлечения иностранных инвестиций (единое инвестиционное окно), упрощенном порядке получения разрешений и согласований в строительстве при подготовке объектов чемпионата и др. Без них в бюджете Евро-2012 огромная дыра — ведь 80% затрат в 126 млрд. грн. должны покрыть привлеченные средства. А их, не изменив законодательной базы, Украина не дождется. Не стоит объяснять, что это значит…

Не будем верить и в бесславный финал такой красивой сказки. Тем более, сегодня государство идет на все, лишь бы сохранить свое лицо. Постепенно, через ошибки и потери во времени, выкристаллизовывается новый управленческий модуль Евро. Он, конечно, хаотичен и все еще не устойчив, но все-таки позволяет как-то работать.

Выглядит это так: ФФУ, получая очередной набор требований УЕФА, вырабатывает предложения для исполнительной власти. Они стекаются к вице-премьеру Васюнику, который от лица Кабмина дает распоряжения министерствам и областным госадминистрациям, проводит семинары, совещания, ищет возможности подстегнуть регионы, вовлеченные в подготовку к Евро, и принимающие города. Контроль — жесткий, стиль работы — деловой, ресурсное наполнение — принятая ранее и охватывающая все сферы деятельности Целевая программа Евро-2012. Еще бы к ней добрую волю парламента...

Вместо эпилога

Что ждет нас в ближайшее время? 18 августа — плановая инспекция УЕФА для обновления базовой информации по стадионам и инфраструктуре. Затем с выводами экспертов ознакомится Наблюдательный комитет Евро-2012, куда входит топ-менеджмент Европейского футбольного союза, а также главы национальных федераций Украины и Польши. Встреча в Ньоне с участием представителей правительств обеих стран, Нацагентства и PL.2012 (они правом голоса наделены не будут) запланирована на 15 сентября. Там и будут выработаны рекомендации судьбоносному Исполкому УЕФА.

"Зеркало недели", № 28 (707) 2 — 8 августа 2008