Осенью в Варшаве соберется Совет городов Евро-2012

Следующий саммит Совета городов Евро-2012 состоится в конце октября в Варшаве.

Об этом договорились сопредседатели Совета - городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ и Президент Варшавы Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ во время встречи в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.

В частности, стороны, договорились создать рабочую группу для подготовки варшавского саммита. Львовский голова также передал для изучения Президенту Варшавы проект устава Совета, розработанный юристами Львовского горсовета.

Во время варшавского саммита планируется обсуждение проблем подготовки к Евро-2012 в городах, а также обмен опытом в сотрудничестве с подчиненными организациями, которые выполняют большие инфраструктурные проекты.

Президент Варшавы также согласилась на предложение А.САДОВОГО провести в ближайшее время в Варшаве презентацию инвестиционных возможностей Львова для наибольших международных компаний, которые имеют свои представительства в польской столице.

Справка УНИАН: Декларация о создании Совета городов Евро-2012 была подписана 22 апреля 2008 года во Львове. В него вошли 12 украинских и польских городов, в которых будут проходить матчи европейского футбольного первенства 2012 года.