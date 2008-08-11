Один из лидеров премье-лиги харьковский "Металлист" в заключительном матче четвертого тура в воскресенье, 10 августа, не сумел обыграть дома дебютанта высшего дивизиона ФК “Львов”.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

После сенсационной победы над чемпионом Украины "Шахтером" ФК "Львов" четвертое очко в свой актив записал в Харькове, сыграв вничью с бронзовым призером прошлого сезона "Металлистом" - 0:0.

Хотя поединок проходил при территориальном и игровом преимуществе хозяев, однако, создав множество моментов, харьковчане так и не смогли ни разу огорчить вратаря гостей Андрея РАДЯ.

Премьер-лига. 4-й тур

10 августа

«Металлист» – «Львов» – 0:0

«Арсенал» – «Заря» – 1:1 (Лисенко, 27 – Джихани, 75)

«Металлург» З – «Таврия» – 1:0 (Силюк, 81)

9 августа

«Ворскла» – «Динамо» – 2:2 (Єсин, 34, Цурри, 80 – Милевский, 30, Бангура, 59)

«Карпаты» – «Ілльичевец» – 1:0 (Фещук, 43, из пенальти)

«Металлург» Д – «Харьков» – 3:0 (Димитров, 18, Фернандеш, 24, из пенальти, Кингсли, 63)

«Черноморец» – «Кривбас» – 2:0 (Васкес, 54, Косирин, 85)

8 августа

«Днепр» – «Шахтер» – 0:0