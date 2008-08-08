Реконструкцию НСК ”Олимпийский” будет осуществлять немецкое архитектурное бюро GMP

Государственное предприятие НСК "Олимпийский" подписало договор на выполнение работ по реконструкции стадиона с немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Об этом сообщил сегодня министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время открытия "Украинского дома" в Пекине в канун Игр ХХІХ Олимпиады, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минсемьи.

Министр отметил, что договор был подписан согласно решению межведомственной рабочей группы по реконструкции НСК "Олимпийский", которая была создана в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины 5 июля 2007 года, и после проведения переговоров между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и потенциальными компаниями-проектантами.

Как добавил Ю.ПАВЛЕНКО, данная немецкая компания известна как проектант Олимпийского стадиона в Берлине.

Согласно договору, предусмотрены три стадии работ. Первая – презентация концептуального проекта на протяжении 60 дней. Вторая – собственно рабочий проект, который должен быть подан на протяжении 180 дней (параллельно будут осуществляться строительные работы). Третий этап – рабочая документация (параллельно сопровождение строительства до 2010 года).

Немецкая компания согласилась предоставить проектную документацию как украинском языке, так и на английском – для экспертизы специалистами УЕФА, сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министерство, по его словам, не имеет сомнений, что архитектурные решения этой известной европейской проектной компании, а также налаженный механизм управления процессом реконструкции НСК "Олимпийский" будет положительно оценен экспертами УЕФА, и заверяет, что работы по реконструкции стадиона завершатся в соответствии с требованиями и сроками УЕФА.

Как сообщал УНИАН, 24 июня заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ сообщил, что тайванская компания Archasia Design Group Limited, которая раньше выиграла конкурс на реконструкцию национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, не будет осуществлять работы по реконструкции НСК. Украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.

Между тем компания Аrсhasia Design Group заявила, что обвинения Минсемьи относительно несостоятельности компании реконструировать стадион являются безосновательными.