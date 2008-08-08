Харьков возьмет кредит на достройку стадиона «Металлист» к Евро-2012

Депутаты Харьковского областного совета решили взять кредит для реконструкции областного спортивного комплекса «Металлист».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии облсовета.

Выступая по этому вопросу, председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН сказал, что единственной возможностью профинансировать подготовку стадиона «Металлист» к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года является банковский кредит в размере 152 млн. грн.

Для погашения платежей за пользование ссудой в областном бюджете, поправки к которому были приняты сегодня, предусмотрено 10 млн. грн. Для выполнения обязательств по кредитным договорам будут выделяться средства и в бюджетах 2009-2010 гг.

Под залог для получения банковской ссуды сессия выделили три объекта: сам стадион «Металлист», а также областную филармонию и одно из АТП.

Справка УНИАН. Стадион "Металлист" построен в 1925 году. Сейчас он рассчитан на 28 тыс. зрителей. После реконструкции спортивное сооружение, как ожидается, сможет принимать 42 тыс. зрителей.