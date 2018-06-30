ФФУ: срочно надо готовить медицинскую сферу к Евро-2012

Федерация футбола Украины обращает внимание власти и структур, ответственных за подготовку и проведение в Украине Евро-2012, на необходимость всесторонней подготовки отечественной сферы здравоохранения и медицинского обеспечения до 2012 года. Наряду с вопросами строительства спортивной инфраструктуры, современных гостиниц и европейских дорог и аэропортов, это "домашнее задание" страны должно стать одним из приоритетных, поскольку жизнь и здоровье каждого участника и гостя являются чрезвычайно важными для европейских футбольных функционеров.

Теперь же ситуация не слишком обнадеживающая, особенно учитывая последний Чемпионат Европы по футболу, который закончился недавно в Австрии и Швейцарии. Почти все прибывшие на него спортсмены и болельщики имели полисы медицинского страхования и могли, в случае необходимости, спокойно воспользоваться ими для получения необходимой медицинской помощи современного уровня. Но нынешняя система здравоохранения в Украине кардинально отличается от аналогичных у наших западных соседей, а о качестве отечественного медицинского обслуживания не говорит разве что ленивый. Недаром время от времени появляются сообщения об отказе иностранцев воспользоваться приветливой любезностью украинских врачей и их желание, даже при незначительных проблемах со здоровьем, как можно быстрее добраться своей страны.

Практическое отсутствие страховой медицины и медуслуг европейского уровня ставит под угрозу проведение в нашем государстве Евро-2012, поскольку этот вопрос УЕФА еще не затрагивало, а отечественная власть теперь больше заботится строительством стадионов и дорог.

Одними из первых вопрос медицинского обеспечения "Євро-2012" подняли участники Комитета общественного контроля "ЧЕ-12", которые пытались собрать за "круглым столом" представителей власти, футбольной элиты Украины, медиков и страховщиков и определить состояние подготовки отечественной медицины к обслуживанию туристов, какие требования к медобеспечению выдвигает УЕФА, каким образом осуществляется сотрудничество с польскими коллегами в этом вопросе и т.д. Однако полноценного обмена мнениями не произошло, потому что заместители министра здравоохранения и главного санитарного врача Украины, которые предварительно подтвердили свое согласие на участие в мероприятии, не прибыли для откровенного разговора в присутствии СМИ. Поэтому о медицинских проблемах говорили представители общественности, ФФУ и негосударственной медицины.

Хотя, по словам первого вице-президента ФФУ Сергея Стороженко, власть городов, которые будут принимать матчи Евро-2012, работает над вопросами медицинского обеспечения соревнований, именно центральная власть, профильные министерства, прилагают недостаточно усилий, потому что до этого времени не провели анализ состояния медобеспечения прошлых аналогичных футбольных чемпионатов – мира в Германии и Европы в Австрии и Швейцарии. На основе таких исследований сегодня можно было бы прогнозировать количество тех, кто обратится за помощью, вероятные диагнозы и, соответственно, развивать необходимые направления. С.Стороженко отмечает, что ФФУ и ее спортивно-медицинский комитет понимают, что нужно сделать и как много это будет стоить. Но государству нужно указать, куда направить инвестиции, чтобы они были эффективно использованы для обеспечения Евро-2012 и в дальнейшем успешно работали для украинцев.

Снять проблему медицинского обеспечения "Євро-2012" могло бы создание в нашем государстве полноценной страховой медицины, однако это кажется сомнительным, поскольку парламент не сможет за то время, что осталось, сформировать необходимую законодательную базу. И хотя эксперт из медицинского страхования Оксана Раевская заверяет, что из 30 отечественных страховых компаний, которые предоставляют услуги по медицинскому страхованию, около 10 смогут обеспечить всех иностранцев, это кажется сомнительным, поскольку в пиковые дни эксперты ожидают до 3 млн иностранцев в Украине. Кроме того, под вопросом качество услуг, которые будут предлагаться гостям чемпионата.

Однако ситуация не является безвыходной. По мнению С.Стороженко, если до 2012 года нельзя внедрить страховую медицину по всей стране, то достаточно создать ее в городах, которые будут принимать матчи "Евро", обновить лечебные учереждения и обеспечить их необходимыми медикаментами. Такой подход поддержала и представитель компании "МедТур" Олеся Комисаренко, которая предлагает изучить опыт Германии и создать в таких шести городах университетские клиники, которые будут работать за научным, медицинским и учебным направлениями. По ее мнению, сотрудничество с немецкими специалистами позволит оказать гостям и участникам чемпионата нужную помощь европейского уровня и в необходимом количестве. "Медтур", по ее словам, готов организовать стажировку украинских врачей в клиниках Германии.

Следовательно, можем констатировать, что позитивным является хотя бы то, что о медицинском обеспечении футбольного праздника 2012 года начали вообще говорить на государственном уровне. Это не такая неподъемная проблема, как строительство сотен километров автобанов или десятков современных пятизвездочных гостиниц. Однако уже настало время властям обратить внимание на вопрос здравоохранения в 2012 году, сформировать необходимую статистику и начать тесно взаимодействовать с заинтересованными компаниями, чтобы опять не распространялись неприятные слухи о намерениях УЕФА отобрать у нас Евро-2012 и не ожидать последнего предупреждения. И тогда уверенность первого вице-президента ФФУ Сергея Стороженко в том, что Украина сможет достойно провести главный футбольный праздник 2012 года сможет разделить каждый украинец, небезразличный к будущему нашего государства.

Владимир Сидоренко