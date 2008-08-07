Второе место в рейтинге резонансных событий июля - визит Платини

Эксперты называют самым резонансным событием июля скандал вокруг отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН рейтинге резонансных событий Украины, подготовленном Коммуникационной группой PRT совместно с исследовательским центром «Элвисти» и компанией «Мониторинг СМИ Украины».

Более 100 независимых ведущих экспертов из разных сфер деятельности в номинации «Политика» топ-10 наиболее резонансных событий» на первое место поставили заявление В.ЮЩЕНКО о причастности народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ к его отравлению в 2004 году.

Второе место рейтинга эксперты отдали первому визиту в Украину президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ и вопросу о состоянии готовности Украины к проведению Евро-2012. Далее в «политической» десятке эксперты расположили события следующим образом: встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА; созыв внеочередной сессии Верховной Рады Украины; освобождение из пиратского плена членов экипажа сухогруза Lehmann Timber; процедура рассмотрения парламентом Украины резолюции о выражении недоверия Кабинету министров Ю.ТИМОШЕНКО; визит в Украину Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I; скандал вокруг намерения Нацсовета прекратить вещание российских каналов в Украине; утверждение Кабмином Концепции новой региональной политики; визит в Украину экс-премьера Великобритании Тони БЛЭРА, проведение пятого саммита международной сети Ялтинская европейская стратегия YES.

Несмотря на резонанс, который произвела в СМИ стихия на Западной Украине, эксперты Рейтинга резонансных событий большее значение придали макроэкономическим вопросам и тем самым определили убытки от паводка на второе место.

В частности, первую десятку событий июля в номинации «Экономика» возглавляет отказ Верховной Рады Украины принять в первом чтении проект изменений в государственный бюджет на 2008 год, предложенный Кабинетом министров. На втором месте - убытки от паводка на Западной Украине. Далее с 3 по 10 место: принятие правительством Украины постановления о повышении пенсии с 1 июля и 1 сентября; запрет Президентом В.ЮЩЕНКО приватизации пакетов акций открытых акционерных обществ «Днепрэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго»; публикация проекта постановления Кабмина о минимальных ценах на ликеро-водочную продукцию; предложение Верховной Рады освободить сельхозпроизводителей от уплаты НДС; утверждение Кабмином проекта строительства терминала «D» в «Борисполе» с пропускной способностью 1,5 тыс. пассажиров/час; выставление на продажу Министерством угольной промышленности Украины 120 украинских шахт; возбуждение Антимонопольным комитетом Украины уголовного дела в отношении «Воля-Кабель»; договоренность «Укрзализныци» и Российских железных дорог об осуществлении совместной закупочной политики.