Под Евро-2012 Донецк хочет зафрахтовать ростовские теплоходы

Для высококомфортного размещения болельщиков, которые приедут в Донецк на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года город хочет зафрахтовать у Ростовской области теплоходы и поставить их у причала в Мариуполе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что вопрос размещения болельщиков является одним из самых проблемных и главных как для города, так и для области. Наличие 4-х и 5-тизвездочных отелей «к сожалению, по балансу не совсем получаются», отметил мэр.

По его словам, поэтому руководство региона ведет сегодня переговоры по вопросам размещения болельщиков с соседями: Запорожской и Ростовской областями.

«Допустим, с Ростовской областью мы ведем переговоры в таком ключе, - объяснил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. - У нас есть Мариупольский морской порт, по Дону ходят теплоходы, комфортностью 4 и 5 звезд класса «река-море». И таким образом, мы можем зафрахтовать эти теплоходы на время проведения Евро-2012, поставить их в Мариуполе у причала, и таким образом решить часть вопроса высококомфортабельных гостиниц».

Мэр также отметил, что от Донецка до Запорожья 200 км, поэтому из опыта последнего чемпионата Европы по футболу, проходившего в Австрии и Швейцарии, известно, что болельщики «спокойно преодолевают» такое расстояние.

Кроме того, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сказал, что для размещения гостей чемпионата будут задействованы и близлежащие к Донецку города области - Святогорск, Славянск, Краматорск, Мариуполь и другие.