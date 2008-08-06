Сборная Украины поднялась на одну ступеньку в новом рейтинге FІFА, заняв 28-ю позицию

В обнародованном сегодня новом рейтинге FІFА сборная Украины по футболу поднялась на одну ступеньку и заняла 28-ю позицию.

Об этом УНИАН сообщили в информ-службе Федерации футбола Украины.

Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что в июле большинство сборных проводили небольшое количество игр, в первой десятке произошло достаточно много изменений. В частности, сборная Испании сохранила за собой первое место, второе место занимает сборная Германии, которая опередила национальную команду Италии.

Также Голландия и Хорватия опередили Бразилию и занимают, соответственно, четвертое и пятое места.

Седьмое место занимает сборная Аргентины, восьмое – сборная Чехии, девятое – сборная Португалии.

Обращает на себя внимание выбывание из «десятки» французов, место которых отныне занимают россияне.

Сообщается, что сборная Хорватии - соперники Украины в отборочной группе на ЧМ-2010 - так высоко не поднимались с 1999 года.

Относительно остальных конкурентов Украины в отборе на ЧМ-2010, то Англия в настоящее время 14-я (+1 по сравнению с предыдущим рейтингом), Беларусь осталась 57-й, Казахстан отныне 125-й (-1) и Андорра 182-я (+1). Ближайший соперник Украины - сборная Польши (товарищеский матч состоится 20 августа во Львове) - находится от украинцев лишь на одну ступеньку ниже, на 29-й позиции.