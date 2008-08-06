К Евро-2012 Киев получит новый музей

Новое помещение для Музея истории Киева в столице будет построено до 2012 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сегодня заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ.

«Музей истории Киева является ярким примером прозрачного и эффективного сотрудничества между столичной мэрией и бизнесом, заинтересованным в приумножении исторической славы Киева», – сказал он.

В.ЖУРАВСКИЙ напомнил, что помещение для Музея истории Киева планируется построить на ул. Институтской, 3, на месте недостроенного объекта, который сейчас сносится.

«В течение 22 лет в самом центре города возле Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца) на ул. Институтской, 3 находится здание, которое стоит там как памятник бесхозяйственности и пренебрежительного обращения предыдущей власти к киевлянам. Этот объект долгое время переходил из государственной в коммунальную собственность, из коммунальной в государственную. И, в конце концов, с 2003 года этот объект находится в собственности города”, - сказала представитель столичной мэрии.

В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что на объекте не проводилось никаких работ, и он стал непригодным к использованию. По его словам, экспертиза засвидетельствовала, что реконструкции этот недостроенный объект не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2007 г. Киевский городской совет за 30 млн. 807 тыс. грн. продал ООО “История города” земельный участок площадью 1,23 га на ул. Институтской, 3, который в марте этого же года был передан в аренду этому обществу под будущий Музей истории Киева. В решении отмечается, что продажа осуществляется для реконструкции, строительства, эксплуатации и обслуживания Музея истории Киева в составе административно-гостиничного комплекса с помещениями общественного и торгового назначения и паркинга.

В сентябре мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым разрешил ООО “История города” снести недостроенный объект на ул. Институтской, 3 за собственные средства.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель министра культуры и туризма Украины Николай ЯКОВИНА заявил, что здание по улице Институтской, 3 сносится незаконно, поскольку, согласно Указу Президента и закону Украины, передано в государственную собственность для строительства корпуса Национального художественного музея Украины.