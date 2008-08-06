«Укрзализныця» планирует до 2012 года закупить 7 электропоездов с наклонным кузовом

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует до 2012 года закупить 7 электропоездов с принудительным наклоном кузова типа Pendolino.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Василий МЕЛЬНИЧУК сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, «Укрзализныця» намерена в течение года заключить соглашение с французской компанией Alstom на производство опытного образца высокоскоростного поезда с принудительным наклоном кузова.

По оценкам В.МЕЛЬНИЧУКА, общая стоимость 7 поездов составит 1,5-2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает получить от инвесторов 180 млн. евро на закупку электропоездов с принудительным наклоном кузова.

Напомним, что по данным Минтранссвязи, применение скоростных поездов с принудительным наклоном кузова обеспечит значительное сокращение расходов времени на поездки (с 10-11 часов до 3-5 часов), повысит провозные возможности железных дорог, что необходимо в рамках Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, сократит негативное влияние на экологию, уменьшит потребность в инвестициях на обновление изношенного железнодорожного пассажирского подвижного состава почти на 4 млрд. грн.

Инвестиционный проект разработан в соответствии с заключением ТЭО относительно возможности внедрения на железных дорогах Украины поездов с наклоном кузова, ТЭО разработали MBProgetti (Италия) и фирма Systra (Франция).

Ранее , еще в 2005 году, Украина объявляла о сотрудничестве с концерном Alstom, в частности, относительно приобретения поездов Pendolino.

Справка УНИАН. В соответствии с Концепцией Государственной целевой программы внедрения на железных дорогах скоростного движения пассажирских поездов на 2005-2015 годы, а также Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу предусмотрена закупка на протяжении 2010-2011 гг. 7 единиц скоростных поездов с принудительным наклоном кузова типа Pendolino на общую сумму 180 млн. евро.

Специальный подвижной состав с «принудительным наклоном кузова» в последнее время широко применяется на европейских железных дорогах как основное средство повышения скорости при пассажирском движении. Наибольший спрос имеют поезда Pendolino производства фирмы Alstom (Франция, Италия), способные развивать скорость до 300 км/ч. Представительство компании Alstom разработало техническое описание эксплуатации Pendolino в Украине, в основе которого лежат разработки по эксплуатации поездов в Финляндии. В частности, данный поезд состоит из 7 вагонов, имеет 407 мест, в том числе вагон первого класса. Скорость движения такого поезда составляет около 200 км/ч.