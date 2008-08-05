Васюник: до 15 августа будет подписан договор о строительстве стадиона во Львове

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК ожидает, что договор между Львовом и австрийской компанией Alpine Bau относительно строительства стадиона будет подписан до 15 августа этого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьер-министра, об этом он заявил на пресс-конференции после заседания Львовского областного Организационного комитета по подготовке к Евро-2012, которое состоялось 4 августа.

По словам И.ВАСЮНИКА, благодаря Оргкомитету, удалось снять ключевую проблему – появился источник финансирования львовской спортивной арены. Горсовет на срочном внеочередном заседании своим решением согласился выделить 80 миллионов гривен на строительство стадиона. Также вице-премьер прогнозирует, что с середины августа, сразу после подписания соглашения, развернется строительная площадка. При этом И.ВАСЮНИК подчеркнул: “Вопрос относительно вероятных инвесторов не снят, а переведен в плоскость конструктивных переговоров”.

Также правительственный чиновник отметил, что имеются результаты в решении проблемы с ремонтом международного аэропорта “Львов”. Ему представили проект перестройки аэропорта, были обсуждены сроки его выполнения, в частности начало проектировочных работ, проведение тендера и возможности привлечения финансов на реконструкцию и строительство терминалов.

Несмотря на конкретные позитивы, вице-премьер-министр напомнил, что его участие в мероприятиях и визит были связаны с хроническим невыполнением местной властью ключевых обязательств по подготовке к Евро-2012. Он назвал ситуацию с подготовкой Львова не лучшей из шести городов, но и не хуже.

“Если на определенный период времени - а мы, замечу, его не знаем - УЕФА увидит по результатам своего мониторинга, что какой-то город – Киев, Львов, Донецк, Днепропетровск - не готов, то вместо него хозяином будет один из двух резервных: Харьков или Одесса. Этот период может наступить очень быстро”, - отметил И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер-министр Украины также заявил, что власть особенно пристально будет следить за движением бюджетных средств. Он обратился к силовикам и представителям государственной власти, чтобы искоренить имеющуюся практику “откатов” и возможного взяточничества, поскольку речь идет о мероприятии, которое имеет важное значение для престижа всего государства.

“Правительство будет реагировать на каждую публикацию и увольнять за злоупотребления”, – заверил вице-премьер-министр.

Также И.ВАСЮНИК принял участие в открытии первого информационного центра “Евро-2012. Львов”.