УЕФА продолжает искоренять расизм из европейского футбола

Проект BAAP (Balkans Alps Adriatic Project) совместно с сетью FARE ("Футбол против расизма в Европе") при поддержке УЕФА организуют два юношеских турнира и один молодежный лагерь с целью искоренить расизм из европейского футбола.

Нынешняя антинационалистическая кампания направлена на борьбу с расизмом на Балканах, сообщает официальный сайт УЕФА,

Так, 2-3 августа в сербском городе Крагуевац под патронажем BAAP состоялся турнир, в котором приняли участие представители Сербии, Боснии, а также юношеская команда цыганской общины Словакии. В понедельник, 4 августа, многонациональная символическая сборная провела товарищескую встречу с женской командой из Крагуеваца.

Сегодня состоится семинар, в ходе которого участники смогут обменяться своими мнениями по поводу расизма и национализма.

В четверг в городе Сетинье в Черногории при поддержке Футбольной ассоциации этой страны откроется молодежный лагерь, который будет работать до субботы. Команды из Боснии-Герцеговины, Сербии и Черногории примут участие в фестивале, посвященному борьбе с расизмом, шовинизмом и нетерпимостью. Помимо лагеря в Сетинье будет организован турнир, в котором померяются силами юношеские команды балканских государств.

В дополнение к акции BAAP и FARE выпустят информационный буклет, в котором ведущие европейские футболисты выскажут свое негативное отношение к расизму и национализму на Балканах.