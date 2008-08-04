Первый вице-президент ФФУ убежден, что УЕФА не будет переносить Евро-2012 из Украины и Польши в другие страны

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО убежден, УЕФА не будет переносить проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года из Украины и Польши в другие страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола по вопросам подготовки украинского здравоохранения к Евро-2012 в Киеве.

“Нет никаких сомнений по поводу того, что финал чемпионата Европы 2012 года по футболу пройдет в Украине. Никто его не заберет, а все разговоры по этому поводу являются сплетнями”, - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

В то же время, он отметил, что УЕФА не удовлетворена динамикой работ в Украине.

“Но мы такие люди, что нам нужно время для раскачивания, и это время, похоже, уже заканчивается”, - считает первый вице-президент ФФУ.

По мнению С.СТОРОЖЕНКО, работы по подготовке к Евро-2012 в нашем государстве ежедневно активизируются, о чем свидетельствуют, по его словам, активные работы по реконструкции аэропортов городов, которые будут принимать матчи Евро-2012, строительство в этих городах современных дорог и гостиниц.

“Надеюсь, что инспекторы УЕФА, которые прибудут в Украину в период с 18 по 21 августа (для очередной проверки подготовки к финалу Евро-2012 - УНИАН), будут довольны”, - сказал он.

Как сообщалось, западная пресса неоднократно писала, что УЕФА может отобрать у Украины и Польши право на проведение Евро-2012.