Донецк, Днепропетровск и Харьков лидируют в подготовке к Евро-2012

Донецк, Днепропетровск и Харьков лидируют в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня выразил первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО во время круглого стола по вопросам подготовки украинской области здравоохранения к Евро-2012 в Киеве.

“Объективная ситуация такова, что Донецк, Днепропетровск и Харьков являются лидерами по всем показателям”, - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

Он отметил, что для полной оценки необходимо ежедневно изучать динамику работ в каждом городе.

В то же время первый вице-президент ФФУ заметил, что поскольку работает в Харькове, то это является его личным мнением, а не официальной позицией ФФУ.

Объясняя свою позицию, С.СТОРОЖЕНКО отметил, что именно эти три города лидируют с точки зрения подготовки спортивной инфраструктуры, сферы медицинского обеспечения гостей и участников Евро-2012. По его словам, в этих городах проводится активная подготовка медицинских учреждений, обеспечения их необходимыми медпрепаратами и современной медицинской техникой.