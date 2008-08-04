Подготовка Львовской железной дороги к Евро-2012 под угрозой?

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ просит правительство выделить финансовые ресурсы из резервного фонда для восстановления поврежденных участков Львовской железной дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой И.ВИНСКИЙ обратился сегодня к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО на внеочередном заседании правительства.

«На сегодняшний день ущерб по Львовской железной дороге составляет 500 млн. грн. К сожалению, этот хозяйствующий субъект находится в сложном финансовом состоянии – по итогам прошлого года Львовская железная дорога была убыточным предприятием и безусловно, что сложное финансовое состояние требует помощи, и поэтому я еще раз прошу правительство рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда Кабинета министров», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, начальник ГП «Львовская железная дорога» Михаил МОСТОВОЙ 29 июля заявил, что у предприятия нет средств на устранение всех последствий наводнения и полное возобновление движения.

При этом он отметил, что Министерство финансов во время внеочередного заседания Кабинета министров 28 июля выступило против выделения Львовской железной дороге средств на ликвидацию следствий наводнения, мотивируя это тем, что железная дорога должна справиться за собственные средства.

«Если государство не выделит средства, то нам придется прекратить внедрение ряда программ: подготовки железной дороги к Евро-2012, обновлению подвижного состава железной дороги, а также заморозить выплату зарплаты», - отметил М.МОСТОВОЙ.