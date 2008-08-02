В Изюме появится гостиничный комплекс с 5-звездными номерами

Глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ подписал соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ООО "Комплекс"(генеральный директор Вячеслав МАСЛОВ).

Об этом сообщает веб-сайт Харьковской ОДА.

Комментируя подписание соглашения, заместитель главы облгосадминистрации Сергей СТОРОЖЕНКО сказал: "Настоящий документ подписан с учетом важного социально-экономического и культурно-исторического значения проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года на территории Харьковщины, выполнения Указов Президента Украины и решений Кабинета Министров Украины. Соглашением предусматривается строительство в г. Изюм, на полпути между г. Донецком и г. Харьковом, современной гостиницы (100 номеров – четырехзвездных, 50 номеров - пятизвездочных) с соответствующей инфраструктурой - гостиничной, спортивной, футбольной. Кроме того, будут построены автостоянка и комплекс для обслуживания туристов и автотуристов. Все это делается для того, чтобы люди почувствовали комфорт и безопасность во время поездок на матчи Евро - 2012 в Донецке и Харькове. Строительство гостиницы также улучшит туристическую и гостиничную инфраструктуру Харьковщины в контексте подготовки области к проведению матчей европейского первенства 2012 года".

Генеральный директор ООО "Комплекс" подтвердил собственные гарантии и отметил, что важность объекта строительства уже оценена специалистами.