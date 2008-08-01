15 августа Львов подпишет договор с ЕБРР о финансировании развития инфраструктуры

Чиновники Львовского горсовета провели переговоры с ведущими компаниями Канады, Германии и Франции относительно их участия в тендерах на строительство инфраструктуры Львова к Евро-2012.

Как сообщает ZiK, в частности, проект улучшения дорог и системы функционирования транспорта во Львове согласился финансировать Европейский банк реконструкции и развития. Соответствующий договор горсовет планирует подписать с банком 15 августа. На каких условиях, пока неизвестно.

Об этом сегодня, 1 августа, сообщил во время пресс-конференции начальник управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Львовского горсовета Сергей КИРАЛЬ.

По его словам, во время подготовки к Евро-2012 чиновники планируют использовать опыт немецкого Лейпцига. Это предусматривает сотрудничество с двумя правительственными организациями (Бюро технической помощи GTZ и немецким банком KFW). Эти организации помогут создать программу модернизации инфраструктуры Львова, а также обещают вывести ЛГКП «Львовэлектротранс» из кризиса. Банк KFW выделит 500 тыс. грн на подготовку проекта плана мероприятий улучшения транспортной инфраструктуры Львова. За эти средства будет проведено специальное исследование относительно устранения автомобильных пробок в городе.

«Представители горсовета договорились о финансировании важных проектов, – говорит С. КИРАЛЬ. – Во Львове следует поднять уровень инфраструктуры до европейских стандартов. Это будет возможно благодаря привлечению иностранных институций. Кроме этого, в горсовете разрабатывают проекты инвестиционных предложений относительно объектов незавершенного строительства».