Евро – 2012: о безопасности уже сейчас

В подготовке к Евро-2012 пустяков просто не может быть, все важно. И ошибается тот, кто считает: давайте сначала дороги приличные сделаем (другой вариант — стадионы, аэропорты или гостиницы), а тогда уже приступим к...

Собственно, так коротко я пересказал убеждение Василия Крутова, координатора негосударственной системы безопасности, доктора юридических наук, профессора. И хоть Василий Васильевич, казалось бы, прав лишь в одном из вопросов Евро-2012, а именно безопасности проведения, смотрит он в целом на подготовку к празднику футбола широко. Впрочем, вы можете убедиться в этом из его беседы с нашим корреспондентом.

- Иногда создается впечатление, что нам, точнее, властным структурам, Евро-2012, словно кость в горле. Раскачиваемся, спорим, объясняем, но...

- Процесс подготовки к чемпионату, к сожалению, стал заложником системного политического кризиса. Политики лишь говорят о том, что частью национальной идеи, которую «ищем» годами, может стать проведение Евро-2012, но ничего не делают для ее реализации. И речь не столько о самом чемпионате, сколько о «конкурентоспособности» нашей властной верхушки. Со строителя за, не приведи , Господь, провал не спросят, а с Президента, Премьера...

В настоящее время Украина на государственном уровне лишь начала готовиться к проведению спортивного мероприятия, практически не используя при этом потенциал неправительственных организаций. Единственным действительно рабочим документом, принятым за год по получении права проведения чемпионата, является государственная целевая программа, разработанная Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 и утвержденная правительственным постановлением. Позитивным здесь то, что признается факт необходимости максимального привлечения негосударственных учреждений и организаций. Вместе с тем в программе не определен порядок максимального использования всех имеющихся в негосударственном секторе ресурсов.

- О преимуществах проведения соревнования на нашей территории сказано много, но хотелось бы услышать и ваши аргументы... - Во-первых, это могучий импульс к евроинтеграции. Никакая популяризация Украины в мире через дипломатов не способна дать представления о стране больше, чем увидят своими глазами болельщики из многих стран. И поскольку европейские политики значительно внимательнее прислушиваются к собственному народу, чем отечественные, общественная мысль в странах ЕС способна повлиять на сознание тех чиновников, которые скептически оценивают шансы на вступление Украины в Евросоюз.

Во-вторых, проведение чемпионата гарантирует вход Украины в мировые информационные, транспортные и финансовые «коридоры». Событие такого выдающегося масштаба привлекает системных инвесторов, которые в условиях мирового финансового и экономического кризиса ищут проекты со стопроцентной возможностью получить дивиденды. Как свидетельствует практика проведения чемпионатов по футболу в других странах, инвестирование в такие проекты гарантирует возвращение средств со значительными прибылями (например, Австрия и Швейцария привлекли только инвестиционных средств в сумме свыше 1,5 млрд евро).

В-третьих, проведение чемпионата означает построение фактически в рекордные сроки долгосрочной инфраструктуры и стратегических объектов (аэропортов, дорог, гостиниц и тому подобное) преимущественно без привлечения средств государственного бюджета.

Среди других преимуществ видится, в частности, повышение роли малого и среднего бизнеса, создания рабочих мест (только волонтеров необходимо привлечь свыше 10 тысяч), ускорено формирование среднего класса в Украине, который является фундаментом конкурентоспособной экономики, преодоления системного политического кризиса в связи с необходимостью согласованного сотрудничества всех ветвей власти и тому подобное.

- Но перейдем к тому вопросу, который тревожит вас больше всего. Вы убеждены, что безопасностью проведения чемпионата следует заниматься уже сегодня? - Бесспорно. Все преимущества страна получит в результате комплексной успешной подготовки и проведения чемпионата. Успех же проведения Евро-2012 зависит не только от наличия определенной инфраструктуры, а также, что очень важно, от способности государства предоставить многоуровневую безопасность - от охраны общественного порядка к защите интеллектуальной собственности. Именно так. Ведь безопасность - это системная социальная категория, одна из самых первых жизненных потребностей человека наровне со сном и едой. Общество нуждается в безопасности собственной жизнедеятельности, понимая под этим в первую очередь защиту частной собственности, безопасные условия труда и гарантированную заработную плату, правопорядок, независимую судебную систему, качественное медицинское обслуживание.

Безопасность проведения Евро-2012 тесно связана с приведенными факторами, поскольку, с одной стороны, существуют требования УЕФА (например к стадионам, мест массового скопления людей и тому подобное), а с другой - сам факт проведения чемпионата провоцирует целый ряд опасностей для Украины, которые, на первый взгляд, не влияют на эффективность проведения мероприятия (нелегальная миграция, контрабанда, наркотрафик и тому подобное). В отдельную категорию следует обязательно вынести угрозу терактов. Все это нуждается в системном подходе к организации безопасности на высоком государственном уровне, который предусматривает в первую очередь составление реестра вызовов и угроз, плана мероприятий по их нейтрализации, включению мощного потенциала негосударственной системы безопасности, отработки взаимодействия государственных и частных структур безопасности, координация действий Украины и Польши.

- И здесь следует изобретать собственный велосипед или воспользоваться уже готовыми лекалами? - Вы об отечественной специфике? Да, она есть. Однако главное - своевременно начать изучать и внедрять европейский опыт и иметь время на разработку и реализацию многоуровневых мероприятий безопасности в Украине. При этом необходимо иметь в виду, что безопасность проведения чемпионатов Европы по футболу является одним из важных неформальных элементов системы общеевропейской безопасности, которая только начала формироваться. Благодаря этому выстраивается инфраструктура безопасности и формируются соответствующие стандарты. И вот что следует подчеркнуть. Для Украины правильная выстроенная система безопасности чемпионата означает автоматическую интеграцию в часть стандартов европейской безопасности, что не менее важно, чем экономическая составляющая при решении вопроса относительно вступления нашей страны в ЕС.

- А как в целом УЕФА смотрит на безопасность проведения чемпионатов и довольна ли нашим состоянием дел?

- Европейский опыт свидетельствует, что УЕФА уделяет значительное внимание именно вопросом безопасности. Да, по оценкам экспертов, на Евро-2004 Португалия потратила на мероприятия безопасности значительные средства и даже привлекла силы НАТО для гарантирования общественного порядка и защиты от терактов. Германия в период подготовки чемпионата мира по футболу 2006 года провела серию учений в сфере безопасности, среди которых тренировка «Теракт на стадионе». Для подготовки Евро-2008 Австрия и Швейцария подписали договор о единой системе гарантирования безопасности, а перед чемпионатом разработали общий план и утвердили соответствующий комплекс мероприятий. Для подготовки Евро-2012 в Польше подписан соответствующий договор с известной частной фирмой безопасности Group-4 (Великая Британия), на которую будут возлагаться задание физической охраны правопорядка и установление технических приборов обеспечения безопасности. Подобные мероприятия, согласно регламенту УЕФА, также будут проводиться в Украине в рамках подготовки к Евро-2012.

Опыт комплексной подготовки к проведению чемпионатов Европы по футболу свидетельствует также о широком привлечении негосударственных сил безопасности для гарантирования правопорядка. Да, в Италии после проблем с зрителями на матчах принята концепция ограниченного применения полиции в связи с неадекватной реакцией ее сотрудников на эмоции болельщиков. На замену полицейским подразделениям приходят частные охранные структуры. В рамках подготовки к Евро-2008 стадионы и все будущие места скопления людей оборудовались камерами наблюдения и другими электронными приборами обеспечения правопорядка, установление и эксплуатация которых была возложена на частный сектор безопасности.

На наш взгляд, работу в практической плоскости комплексного решения вопроса безопасности Евро-2012 необходимо начать с исследования, определения и классификации вероятных угроз и рисков, принимая во внимание не только возможные террористические действия и нарушения общественной безопасности, а также весь спектр негативных явлений - от естественных к социально-политическим, экономическим, этнопсихологическим, религиозных и тому подобное.

- И все же о нашей специфике вы сказали как-то обобщенно. Не могли ли бы что-то конкретизировать? - Самые главные опасности для Украины такие: вероятная угроза терактов. Она приобретает значительную актуальность на фоне информации, которая появилась у СМИ относительно предотвращения 22 июня этого года британскими спецслужбами возможности теракта против известного футболиста Д. Бекхема. Использование Евро-2012 как повода для организации канала нелегальных мигрантов, наркотрафика или контрабанды в условиях упрощенного визового режима на время проведения чемпионата. Опасность прибытия в Украину значительного количества футбольных хулиганов, которые могут организовать массовые беспорядки. Политическая нестабильность в Украине, постоянные кадровые изменения в органах исполнительной власти, что угрожает эффективному выполнению минимальных требований УЕФА к инфраструктуре чемпионата и мер безопасности. Отсутствие четкой координации между государственными органами, общественными организациями и органами местного самоуправления, ответственными за проведение чемпионата, а также отсутствие единого центра управления, ответственного за проведение Евро-2012. Информационная составляющая подготовки к чемпионату. Уже сейчас страны-конкуренты пытаются вести в отечественных и иностранных СМИ информационную войну с Украиной по поводу подготовки к Евро-2012. И это только самые очевидные угрозы, которые следовало бы со многими другими классифицировать в отдельный документ с целью организации эффективной системы их нейтрализации.

- К подготовке Евро-2012 мы привлекаем не только инвесторов, но и непосредственных проектантов и исполнителей работ. А как в системе безопасности?

- Вполне очевидно, что наши правоохранительные органы не имеют достаточно собственных сил и средств. Как показывает практика других стран, комплексный подход к безопасности включает всестороннее сотрудничество государственной и негосударственной систем обеспечения правопорядка. До недавнего времени негосударственный сектор безопасности в Украине был представлен разрозненным и небольшим за своим потенциалом частных охранных структур, служб безопасности предприятий и частных детективных агентств. Соответствующая стандартизация и унификация технических средств гарантирования безопасности в частной сфере согласно европейским стандартам вообще не проводилась. Крайне важным является также принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые регулировали бы деятельность частных структур безопасности.

Ряд мощных и креативных общественных и неправительственных организаций формирует негосударственную систему безопасности (НСБ) как мощный механизм защиты интересов субъектов ведения хозяйства и экономической безопасности государства в целом. НСБ уже сформировала механизм централизованной защиты предпринимательства на всех уровнях (физическая и техническая охрана, информационно-аналитическое сопровождение, аудит безопасности и тому подобное), проводится значительная работа с предприятиями на местах, разрабатываются и внедряются современные стандарты безопасности европейского уровня. Организация имеет значительный опыт в организации мер безопасности Евровидения в Киеве 2005 года, совещания руководителей Европейского банка реконструкции и развития в Киеве 2008 года. В настоящее время установлена широкая сеть договорных отношений с известными частными охранными фирмами России, Великой Британии, Италии, Израиля, а также непосредственные и стойкие отношения с Group-4.

Одним из требований выработки эффективного механизма безопасности Евро-2012 есть необходимость подготовки в Украине соответствующих специалистов со знанием иностранных языков, международных стандартов, методов общественной профилактики террористических проявлений, психологии профессионального общения и тактики взаимодействия с правоохранительными органами. Как свидетельствует опыт Израиля, США, Великой Британии, таких специалистов готовят в высших учебных заведениях по отдельным программам в направлении «секьюрити менеджмент» сроком от одного до трех лет с обязательной стажировкой. Сегодня такую подготовку в полном объеме может взять на себя негосударственная система безопасности Украины. НСБ уже организовала процесс системной подготовки высшими учебными заведениями Украины специалистов в сфере негосударственной безопасности. Одним из приоритетных шагов стало создание общественной организацией «Международное антитеррористическое единство», Украинским союзом промышленников и предпринимателей и университетом «Шаг» учебного-научно-производственного комплекса «Образование-безопасность-антитерророр». Фактически в любое время при соответствующем заказе государства можно привлечь этих специалистов непосредственно в интересах Евро-2012.