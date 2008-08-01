Польша хочет подготовить границу к началу Евро-2012

Варшава. 1 августа. УНИАН. Польша выделит 600 млн. злотых (более 187 млн. евро) на развитие пунктов пересечения границы с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Люблине заместитель воеводы Люблинщины Генрика СТРОЙНОВСКА.

“В частности, будет построен новый пункт пересечения в Долгобычеве и переходы в Дорогуске и Зосине. Сейчас для этого продолжается подготовка планов и сбор средств”, - сказала она.

По информации заместителя воеводы, в ближайшие недели правительство Польши примет программу развития польско-украинской границы на последующие 4 года. Польша хочет подготовить границу к началу чемпионата по футболу Евро-2012, добавила она.

Так, через 3 года будет открыт ППГ в Долгобычеве для легковых и позже для грузовых автомобилей. На ППГ в Дорогуске к 2010 году запланировано перестроить буферный паркинг, который впоследствии будет заменен новым терминалом. Правительство Польши для этих потребностей выделит 200 млн. злотых (более 62 млн. евро).

Строительство также начнется на ППГ Зосин-Устилуг и на железнодорожных пунктах пересечения границы.

До сих пор на пунктах пересечения границы собираются большие очереди грузовиков. В минувший понедельник с польской стороны пункта “Дорогуск-Ягодин” в 14-километровой очереди 30 часов стояло более 600 автомобилей.