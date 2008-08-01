ЕБРР предлагает Киеву больше новых проектов - Басс

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС встретился с председателем департамента муниципальной и экономической инфраструктуры ЕБРР. Во время встречи обсужден ряд проектов, которые город выполняет с ЕБРР, а также перспективные проекты. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Обсуждено, прежде всего, строительство развязок. В частности, ЕБРР подтвердил нам кредит в 20 млн. евро: мэр обратился к ЕБРР с просьбой увеличить финансирование, чтобы мы смогли построить все 16 развязок до 2012 года. Также мы предложили финансировать строительство метро на Троещину, ведь если мы будем использовать дополнительные источники, то сможем ускорить срок сдачи его в эксплуатацию», – рассказал Денис БАСС.

«Рассмотрели также варианты грантов, которые нам предложил ЕБРР на строительство тоннеля. Сейчас мы на этапе выбора консультантов по проектированию, а также обсудили возможность строительства нового завода мусоросжигания и реконструкции Бортнической станции аэрации. Ведь стоимость такой реконструкции свыше 1 млрд. грн., и, конечно, нам понадобится опыт ЕБРР, потому что ряд таких проектов они уже осуществили, в частности, в странах СНГ. Например, Московский канал испытал такую реконструкцию», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, в сентябре этого года состоится совет директоров ЕБРР, где планируется утвердить финансирование трех больших проектов Киева. «В частности, мы ожидаем утверждения проекта внедрения системы умных светофоров в Киеве – на это нам выделили 30 млн. евро. Также 20 млн. – на строительство больших развязок: это двухуровневая развязка возле станции метро «Днепр» и решения на Почтовой и Ленинградской площадях. А также мы пригласили состав совета директоров ЕБРР в сентябре в Киев, чтобы показать им северное кольцо электрички – наш новый проект, над которым в настоящее время работаем. Также планируем показать строительство метрополитена, Бортническую станцию аэрации и предыдущие варианты проектов, чтобы ЕБРР уже приступил к рассмотрению и в следующем году мы могли подписать кредитное соглашение», – рассказал Денис БАСС.

По его словам, заинтересованность ЕБРР финансированием многих проектов Киева связана с ростом бюджета, и, соответственно, престижем города. «Раньше, когда у Киева был низкий бюджет, ЕБРР не рассматривал наш город как потенциального заемщика. Поскольку нам удалось увеличить бюджет в 5 раз за последние несколько лет, ЕБРР предлагает нам все больше новых проектов. Город Киев, по-видимому, первый город не только в Украине, но и в Восточной Европе, который работает с ЕБРР на прямых кредитных договорах, то есть финансируется без залога городского имущества или гарантий Кабинета министров. А еще два года тому назад нам предлагали лишь ссуду на приобретение автобусов. За два года, а это, в первую очередь, работа мэра с президентом ЕБРР и работа команды мэра, мы работаем уже над 12 большими проектами. Я думаю, что в сентябре, когда совет директоров ЕБРР прибудет в Киев, мы сможем эти проекты презентовать на должном уровне и подписать еще больше кредитных соглашений. А эти кредиты позволяют нам намного раньше завершить строительство важных для Киева объектов. Например, на Гаванский мост мы использовали ссуду евро и смогли завершить его строительство на год раньше», – объяснил Денис БАСС.