Донецк рассчитывает на соседей

За счет соседних областей Донецк может разрешить проблему дефицита мест для проживания гостей и болельщиков на время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом говорилось 31 июля в Донецке на совещании по вопросам размещения участников и гостей Евро-2012, сообщает портал «Остров».

В частности, прибывший на заседание первый заместитель министра культуры и туризма Украины Владислав Корниенко рассказал, что Харьков решил в определенной степени проблему с размещение гостей на время проведения Евро-2012.

По его словам, городской голова Харькова Михаил Добкин со своей командой «вышли на 200-километровую зону, 50-ти километровую…»: подписали с Полтавой соглашение, которая, в свою очередь, предоставила определенное число городов и тоже включилась в инвестиционную компанию по строительству и переоборудованию гостиниц, которые есть на территории Полтавы.

На заседании было отмечено, что по требованию УЕФА номеров 5-ти звездочных отелей необходимо 2327, дефицит составляет - 1,5 тыс. номеров.

Говоря об альтернативных средствах размещения гостей на Евро-2012, представители Киева отметили, что, возможно, места можно найти в Мариуполе, либо в этом помогут риэлторские компании, занимающиеся централизованной сдачей частной недвижимости и так далее. Также рассматриваться должны и трехзвездочные гостиницы, которые могут "сделать движение" в сторону увеличения категорийности и так далее.

По словам эксперта ФФУ по вопросам размещения и тренировочных центров Андрея Ставенко, УЕФА необходимо показать, как область будет покрывать дефицит мест. «По договоренности с УЕФА можно расширить радиус поиска средств размещения гостей. Если мы не сможем покрыть дефицит теми ресурсами, которые есть в радиусе 150 километров, то мы увеличиваем этот радиус…Мы должны представить УЕФА гарантии по всем альтернативным средствам размещения…», - отметил он.

Как одно из предложений, отметил А. Ставенко, можно обсудить следующий вариант: Донецк и Днепропетровск смогут объединить свои усилия. «К примеру, обратиться к УЕФА с предложением о том, что давайте составим календарь игр на 2012 год таким образом, чтобы мы могли использовать Днепропетровск как резервный город для Донецка, а Донецк в свое время, как резервный город для Днепропетровска в те дни, когда мы будем проводить игры. Это расстояние в 220 км. Гарантируя хорошее транспортное сообщение между двумя принимающими городами. Можно предложить такое решение. Предложив УЕФА какой-нибудь меморандум или договор о сотрудничестве, мы сможем снять какой–то процент напряжения с их стороны», - А. Ставенко.

На это первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей Дергунов, проводивший совещание, отметил, что «это ценная подсказка» для Донецкой области.