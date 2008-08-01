К нам едут ревизоры

В начале августа инспекторы УЕФА приедут в Донецкую область и проверят ее готовность к Евро-2012. Об этом сообщает «УРА-Информ.Донбасс», ссылаясь на слова первого заместителя министра культуры и туризма Владислава Корниенко.

По его словам, с 17 по 22 августа инспекторы будут в Украине. «В плане посещения Донецк есть однозначно», - заверил Корниенко.

По мнению эксперта ФФУ по вопросам размещения и тренировочных баз Андрея Ставенко, данный визит инспекторов может быть последним до конца сентября – принятия финального решения. «Приезжают две группы инспекторов. Первая будет смотреть основные аэропорты принимающих городов, а в составе второй группы директор Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, и он лично будет инспектировать тренировочные центры и средства размещения», - проинформировал Ставенко.

«Тот отчет, который он увезет с собой, и будет решающими», - заявил эксперт ФФУ.

В ходе заседания рабочей группы Владислав Корниенко отметил, что завтра, 1 августа, должен быть подписан генеральный план подготовки Украины к Евро-2012. «Мы должны представить генеральный план подготовки на утверждение правительства. Это документ, который покажет состояние дел в Украине», - подчеркнул заместитель министра.

В завершении он добавил, что данный документ на английском языке должен быть передан УЕФА 5 августа.