Израиль намерен уделять больше внимания торговле с Украиной

31 июля. В июле Израиль впервые назначил торгового атташе в Украине.

Как сообщает портал IzRus, тем самым, Иерусалим демонстрирует особое отношение к развитию экономических связей с Киевом. Одной из главных задач нового торгпреда станет продвижение интересов израильских компаний в рамках подготовки Украины к чемпионату по футболу Евро-2012.

Первым в истории двусторонних отношений постоянным торгпредом Израиля в Украине станет Александра АРОНИНА, русскоязычная сотрудница отдела стандартизации министерства промышленности и торговли. Источники в этом ведомстве сообщили порталу IzRus, что в скором времени фактически будет создано киевское торгпредство Израиля: "Среди 35-ти наших торгпредств по всему миру это будет единственное представительство в Европе, которое открывается в последние годы".

До сих пор Украину курировал атташе по торговле посольства Израиля в Бухаресте. Однако чиновники, занимавшие в последние годы эту должность, наведывались в Киев крайне редко, на что не раз сетовали израильские дипломаты в украинской столице. Именно на них ложилась основная нагрузка по продвижению двухсторонних экономических связей. Но из-за явной нехватки кадров и отсутствия соответствующих навыков, сотрудники МИД явно не справлялись с этой задачей.

Израильские дипломатические источники отмечают, что отныне официальный Иерусалим намерен уделять гораздо большее внимание, чем раньше продвижению экономических связей с Киевом. Это продиктовано растущей активизацией отечественных компаний на украинском рынке, особенно в сфере недвижимости. "Тенденции роста, а также потенциал, который появляется в связи с проведением Евро-2012, также стали причинами назначения торгового атташе в Киев" - добавил источник в министерстве промышленности и торговли.

Александра АРОНИНА будет работать в здании посольства Израиля на бульваре Леси Украинки. В её подчинении будут находиться двое местных сотрудников, которых специально возьмут на работу в киевское торгпредство.

Таким образом, на израильско-украинском треке образовывается этакий "женский квартет", включающий премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКОо, посла Израиля Зину КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, владелицу бизнес-группы «Арисон» Шери АРИСОН, которая активно лоббирует свои интересы накануне Евро-2012, а также главу киевского торгпредства Александру АРОНИНУ, сообщает портал.