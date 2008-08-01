Тимошенко излучает оптимизм

Киев. 31 июля. УНИАН. Украине хватит сил, денег и единства политиков для качественной подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в эфире „5-го канала”.

Премьер-министр отметила, что подготовка к чемпионату по футболу в Украине сегодня идет полным ходом. „Я убеждена, что Украина достойно встретит Евро”, - цитирует главу правительства пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что уже в сентябре Украина получит позитивные оценки от УЕФА относительно подготовки к чемпионату.

Премьер-министр заметила, что Евро-2012 – это большая возможность для страны за короткий срок построить всю инфраструктуру, особенно в городах, которые принимают чемпионат. Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что для этого „и силы хватит, и денег, и единства политиков”.