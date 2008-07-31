Ассоциация городов предлагает оставлять городам-хозяевам Евро-2012 половину налогов

Ассоциация городов предлагает направлять 50% налога на прибыль предприятий городов-хозяев Евро-2012 на подготовку Чемпионата

Ассоциация городов Украины и общин предлагает направлять 50% налога на прибыль предприятий городов-хозяев Евро-2012 на подготовку к чемпионату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Ассоциации городов Украины и общин к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, Ассоциация городов просит закрепить в госбюджете-2009 для городов, которые будут принимать Евро-2012 (Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса, Харьков), возможность 50% налога на прибыль предприятий независимо от формы собственности (кроме коммунальной) и в полном объеме налог с владельцев транспортных средств и сбор за загрязнение окружающей природной среды направлять на финансирование мероприятий по подготовке к проведению Чемпионата.

Соответствующее обращение к премьеру принято на заседании правления Ассоциации, где обсуждались предложения органов местного самоуправления и Ассоциации к основным концептуальным подходам формирования местных бюджетов и межбюджетных отношений на 2009 год.