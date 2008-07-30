Евро-2008 принес организаторам прибыль в объеме 1,3 млрд. евро, что на 66% больше, чем Евро-2004

Финальная часть чемпионата Европы по футболу 2008 года принесла организаторам прибыль в объеме 1,3 млрд. евро, что на 66% больше, чем Евро-2004

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мы поставили перед собой задачу организовать лучший чемпионат Европы. Анализ и результаты исследований свидетельствуют, что мы в этом преуспели", - говориться в совместном заявлении президента Футбольной ассоциации Австрии Фридриха ШТИКЛЕРА, руководителя Футбольной ассоциации Швейцарии Ральфа ЦЛОКЦОВЕРА и главы отдела операций Euro-2008 Мартина КАЛЛЕНА.

В частности, общий доход, составленный из прибыли по продажам прав на телетрансляции, по спонсорским контрактам и по реализации билетов, составил порядка 1,3 млрд. евро, что гораздо больше, чем заработанные в 2004 году 852 млн. евро.

При этом, благодаря контрактам с медиа-компаниями УЕФА получил 800 млн. евро. (560 млн. евро. в 2004 году), коммерческие права принесли 280 млн. евро. (183 млн.), еще 130 млн. было заработано в рамках корпоративной программы для гостей чемпионата (29 млн.), причем в последнем случае 90% прибыли было выручено благодаря билетам и обслуживанию особо важных гостей.

Эти средства пойдут на пользу всей европейской футбольной семьи, поскольку будут использованы для финансирования молодежных и женских чемпионатов, а какая-то часть будет распределена между 53 ассоциациями футбольного союза в рамках различных проектов и программ.

Благодаря специальным комби-билетам Евро-2008 стал источником новых стандартов также в секторе общественного транспорта. В рамках данного проекта для проезда на транспорте можно было использовать билеты на матчи чемпионата, что стоило Евро-2008 около 5 млн. евро. Во время чемпионата услугами общественного транспорта в Австрии и Швейцарии воспользовались 4,4 млн. гостей чемпионата, ради которых были пущены дополнительно 8 тис. 700 электропоездов.