Генплан Львова будет откорректирован

В сентябре институт “Мистопроэкт” закончит коррекцию генерального плана Львова и подаст его на рассмотрение общественности и экспертов.

«На сегодня территория Львова составляет 15 тыс. га. В соответствии с градостроительной системой «Большой Львов» планируется увеличить площадь города до 28 тыс. га, а если учесть еще строительство концессионной дороги к Евро-2012, то площадь будет составлять 34-35 тыс. га», – отметил главный архитектор Петр Крупа.

По словам экспертов, в откорректированном генплане принципиально новым будет функциональное назначение территорий. В частности, изменены объемы промышленного производства на территориях, поскольку развитие Львова предусмотрено в направлениях туристического, спортивного, логистического центров, а также повышения высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

Предложению к генплану можно будет вносить до его утверждение, которое планируется в первом квартале 2009 года.