ЖД не исключает проблем с подготовкой к Евро-2012

Львов. 29 июля. УНИАН. Львовской железной дороге на устранение всех последствий наводнения и полное возобновление движения нужно 440 млн. грн., которых у железной дороги нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил начальник ГП «Львовская железная дорога» Михаил МОСТОВОЙ.

При этом он отметил, что Министерство финансов во время вчерашнего внеочередного заседания Кабинета Министров Украины выступило против выделения Львовской железной дороге средств на ликвидацию следствий наводнения, мотивируя это тем, что железная дорога должна справиться за собственные средства.

По его словам, на возобновление движения поездов железной дороге сейчас необходимо 50 млн. грн., и 20 млн. грн. железнодорожники уже израсходовали.

«На первый этап ликвидации последствий нам нужно 120-180 млн. грн. Если государство не выделит средства, то нам придется прекратить внедрение ряда программ: подготовки железной дороги к Евро-2012, обновлению подвижного состава железной дороги, а также заморозить выплату зарплаты. Месячный фонд зарплаты на нашей железной дороге равняется 210 млн. грн. на 62 тыс. человек. Каждый раз мы пытались повысить уровень зарплаты, и если Кабмин не выделит средства, наши люди будут получать лишь тарифную ставку», - отметил М.МОСТОВОЙ.

Начальник Львовской железной дороги также сообщил, что в целом в результате наводнения на железной дороге было обнаружено 59 опасных мест, 56 уже ликвидировано. На восстановительных работах ежесуточно работают от 6 до 10 тыс. человек. Самая сложная ситуация на участке Черновцы-Выжница, Самбор-Сянки, Коломыя-Делятин, Королево-Солотвино, где движение закрыто из-за значительных разрушений.

М.МОСТОВОЙ также отметил, что каждый железнодорожник, который принимает участие в ликвидации последствий аварии, получает материальное вознаграждение. В результате наводнения пострадали 740 семей железнодорожников, им предприятие выделит по 100 грн.