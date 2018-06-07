Евгений Червоненко: Евро-2012 - между лаврами и плахой

Украина нуждается в единой организации, на которой будет завязана вся подготовка к Евро-2012. Что тормозит подготовку к чемпионату Европы по футболу 2012 года? Только «Олимпийский»? Нет. -Троицкий»? Нет. Аэропорты? Тоже нет. Это все лишь внешние проявления, причины, которыми мы пытаемся оправдаться. Настоящая заноза совсем в другом месте — она в системе управления процессом.

Сегодня подготовка к чемпионату построена по принципу лоскутного одеяла, в котором у каждого лоскутка свой хозяин. Поэтому одеяло постоянно тянут в разные стороны, от чего оно уже давно трещит по швам. Яркий тому пример - ситуация с НСК «Олимпийский», который как лакмусовая бумага выявил всю запутанность системы управления Евро.

Допустим, проектом стадиона поручают заниматься какому-то одному министерству. В этом случае оно должно либо тщательно подготовить, провести конкурс и определить победителя, либо соответствующие должностные лица должны перед всей страной признать, что они управленческие импотенты, и уйти в отставку. Но когда ответственными за «Олимпийский» являются Минсемьямолодьспорт, Минрегионстрой, Федерация футбола, несколько межведомственных комиссий - нет надобности переживать за провалы в работе. Ответственность всегда можно будет спихнуть на кого-то из коллег. А те в свою очередь сделают то же самое. Вот и все решение проблемы - проблему просто зафутболят.

Или еще пример - ситуация с аэропортами. Искусственно создана полная неразбериха в форме собственности. Государство, а скорее некоторые его представители, пытаются перетянуть на себя городские аэропорты, некоторые из них при этом еще и поделены между Минобороны и Минтрансом. Кто из здравомыслящих бизнесменов захочет заработать такую головную боль? Зачем? Чтобы потом бегать по инстанциям, пытаясь выяснить, кто за что отвечает и где чей кусок, чтобы точно знать кому нести? Такой проект, как Евро, мы не реализуем без главного ответственного, главного направляющего.

Я не единожды говорил о том, что Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012 может и должно стать единым штабом в процессе подготовки Евро. К сожалению, мои слова истолковывались многими как плач о полномочиях. Отчасти это и моя вина, что я не смог донести до людей главную мысль - у Евро должен быть единый центр управления, центр принятия решений. Я за то, чтобы начали приниматься решения. Будет этот центр называться Национальным агентством или как-то иначе - не важно. Будет Червоненко или не будет - тоже не важно. Важен результат.

Если наши чинуши не способны нарисовать четкую систему управления Евро, давайте воспользуемся западным опытом. Зачем выдумывать велосипед? Изучив ситуацию с подготовкой к чемпионату, консалтинговая компания с мировым именем Roland Berger в своих выводах предложила объединить усилия и создать единый штаб по подготовке к Евро. Наделив его всем перечнем необходимых полномочий.

Опыт создания подобной структуры есть и у россиян. Под Олимпиаду 2014 года Москва сформировала государственную корпорацию - оргкомитет Олимпийских игр. В России поняли, что в рамках модели «бюджетная стройка» современная и качественная подготовка к Олимпиаде невозможна. Поэтому была создана новая модель, позволившая сконцентрировать обязательства страны в руках единого менеджера застройки и инфраструктуры. По сути, это не министерская структура со всеми законодательными процедурами, а бизнес-организация, обладающая всеми необходимыми полномочиями и являющаяся распорядителем средств. Схожа с российской и польская модель управления Евро. PL-2012 - это общество с ограниченной ответственностью, которому Министерство спорта и туризма и Федерация футбола Польши передали все свои полномочия по подготовке к Евро-2012. То есть полякам не надо гадать, кто главный и кто за все отвечает. У них PL-2012 - это синоним Евро-2012.

Украина нуждается в единой организации, на которой будет завязана вся подготовка к Евро-2012. В этом, к слову говоря, нуждаются и наши партнеры в Польше и УЕФА, на что они уже неоднократно указывали нашим правительственным чиновникам.

Лавровый венок за реализацию проекта «Евро» нельзя будет надеть на десять голов сразу, да и на плаху, в случае неудачи, десять голов не поместятся. Рано или поздно нужно будет выбрать одну. Если мы сделаем это сейчас, то есть еще надежда на лавры, если будем медлить, останется выбирать голову для плахи.

Евгений Червоненко, глава Национального агентства

по вопросам подготовки и проведения в Украине

финальной части чемпионата Евро-2012